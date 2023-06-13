Мантуров заявил, что России не нужны зарубежные чипы для военной техники

Россия не нуждается в чипах зарубежнного производства для ремонта своей военной техники, заявил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров. В интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ-2023 он отметил, что чаще всего под аппаратуру создаются отдельные микроэлектронные чипы под заказчика.

«Если речь идет о вооружении и военной технике, то тут требования к микросхемам другие, они на порядки выше, чем для гражданской продукции, и такие технологии у нас — свои собственные», — сказал Мантуров.

Так он ответил на прошлогоднее заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что военные из РФ якобы вынимают чипы из зарубежных посудомоечных машин и холодильников для ремонта военной техники на поле боя. Глава Минпромторга подчеркнул, что в бытовой электронике и технике используются общедоступные чипы, которые производятся во многих странах, включая дружественные России государства.