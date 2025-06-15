Мантуров заявил, что металлургии и химии не нужно прямое финансирование от государства

Базовые отрасли российской промышленности, такие как металлургия и химия, не нуждаются в прямом финансировании из бюджета для наращивания мощностей. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости.

По его словам, таким отраслям будет оказана регуляторная поддержка. В частности, он отметил, что при разработке новых химических соединений или создании узкоспециализированных производств в металлургии, необходимых для повышения технологических компетенций и независимости страны, государство должно создавать благоприятные условия.

Мантуров пояснил, что одной из таких мер является предоставление преференций при будущих закупках отечественной продукции. Он добавил, что поддержка со стороны государства должна выражаться в том числе на законодательном уровне – для обеспечения ясной перспективы внедрения новых разработок в производство.