Мантуров утвердил проведение III Международного технологического конгресса в 2026 году

Первый заместитель Председателя Правительства РФ Денис Мантуров подписал поручение, закрепляющее за Конгрессом особую роль в реализации государственной стратегии технологического развития. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

III Международный технологический конгресс пройдет с 8 по 10 сентября 2026 года на площадке «Патриот Экспо». Участие в мероприятии предполагает привлечение федеральных органов власти и государственных корпораций для демонстрации ключевых технологических достижений страны.

Поручение Правительства предписывает формирование экспозиций с продукцией и услугами российских компаний, что делает технологические решения экспонентов частью общей картины национального лидерства. Особое внимание уделено созданию единой межотраслевой платформы кластера «Интеллектуальные комплексы и системы», где будут представлены решения в области робототехники, интеллектуального управления и беспилотных систем для мирового рынка.

МТК-2026 станет государственной площадкой для демонстрации силы российской технологической мысли, заключения стратегических альянсов и выявления лидеров отрасли будущего.