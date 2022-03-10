Мантуров: У торговых сетей достаточные запасы по большинству социально значимых продуктов

Торговые сети сформировали достаточные запасы социально значимых товаров, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на совещании Президента России Владимира Путина с членами Правительства РФ.

«Несколько дней в магазинах идет действительно большой наплыв покупателей, которые запасаются впрок продуктами первой необходимости. Это, прежде всего, товары длительного хранения: крупы, сахар, макароны, консервы, мука. Поэтому наша приоритетная задача - обеспечить ритмичные поставки товара на прилавки», – отметил Мантуров.

По его словам, такая же ситуация наблюдалась в первую волну Сovid. Тогда была выстроена цепочка взаимодействия между Минпромторгом, Минсельхозом, Минтрансом, ФАС и регионами. Он отметил, что совместный контроль товаропроводящей сети позволяет балансировать спрос и предложение.

«Отдельные паузы могут быть, связанные с поставкой одномоментно во все магазины, но это только связано с перестройкой каналов поставок, при этом по большинству социально значимых товаров у сетей сформированы достаточные запасы. По сути мы повторяем опыт марта 2020 года. На стабилизацию ситуации ушли считанные дни, причем все граждане это видели своими глазами и могут убедиться в том, что это будет сделано и делается сегодня», – подчеркнул Мантуров.

Он также заявил, что к существенному подорожанию импортных продуктов привела «безответственная позиция наших бывших партнеров из-за рубежа».

Однако более 90% социально значимых товаров производится в России. Правительство РФ поддержит как аграриев, так и торговлю. «В ответ мы рассчитываем, что все участники рынка будут сдерживать цены на продукты массового спроса», – сказал министр.

Глава ведомства напомнил, что ряд крупных торговых сетей добровольно минимизировал товарную наценку на социально значимые продукты, переложив издержи на товары средней и премиальной категории.

«По социально значимым товарам низкого ценового сегмента у Правительства есть механизм государственного регулирования, к которому мы пока ни разу пре прибегали. И в текущих условиях эта мера будет задействована в самом крайнем случае при необоснованном росте цен», – заключил Мантуров.