Мантуров: Россия стала единственной в мире страной, самостоятельно производящей самолеты

Россия стала единственной страной в мире, которая производит все комплектующие для самолетов самостоятельно, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Об этом сообщает ТАСС.

«Это правда. Я подтверждаю, именно так», – сказал Мантуров, отвечая на вопрос журналистов, удалось ли России стать единственной страной, выпускающей все комплектующие для самолетов своими силами.

Первый зампред правительства отметил, что других стран, производящих абсолютно все комплектующие, нет. По его словам, это было вынужденной мерой. «Это не наше было желание. Мы были заинтересованы в международной кооперации, что собственно и было в основе "Сухого Суперджета", еще разработки начала 2000-х годов», – пояснил Мантуров.

Он добавил, что на втором этапе, включая магистральный МС-21, самолеты также строились в кооперации с иностранными партнерами, но с большим процентом российского участия.

«Вся приборная составляющая, вся математика была именно российской разработки, а агрегаты и приборы использовались, в том числе иностранного производства», – уточнил первый вице-премьер.