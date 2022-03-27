Мантуров: России нужно три—шесть месяцев на перестройку логистических цепочек

В России через три—шесть месяцев завершится перестройка логистических цепочек, нарушенных санкциями. Срок будет зависеть от конкретной отрасли, объяснил в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1» глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Логистика вся перестроится. Нам нужно три, максимум — шесть месяцев по разным отраслям, направлениям для того, чтобы перестроить наши каналы поставок, сбыта на те страны, которые готовы, приобретают и поставляют нам продукцию», — объяснил министр.

Многие страны ужесточили санкции против России из-за признания независимости ДНР и ЛНР и последовавшей вслед за этим специальной военной операции на Украине. Как объяснил Президент РФ Владимир Путин — главная цель российских военных — защита мирного населения, страдающего от агрессии со стороны киевского режима.