Мантуров рассказал о первом полете прототипа двухместного варианта Су-57

Прототип двухместного истребителя пятого поколения Су-57 совершил первый испытательный полет. Об этом рассказал журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

«Этот самолет, инициативно разработанный нашими авиастроителями, помимо уникальных боевых характеристик будет также обладать функционалом учебно-боевого самолета и возможностями самолета боевого управления», – описал первый заместитель Премьер-министра России потенциал новой машины (цитата по РИА Новости).

Обозначение нового варианта истребителя – Су-57Д (то есть «двухместный» – прим. Т-и). Пилотировал его Герой России летчик-испытатель Сергей Богдан. Испытания прошли штатно.

В Объединенной авиастроительной корпорации заверили, что продолжат совершенствовать авиационный комплекс пятого поколения и расширять его функционал. Генеральный директор ОАК Вадим Бадеха предположил, что двухместная версия самолета в значительной степени поспособствует его успеху на зарубежных рынках.

Истребитель Су-57 разработан в рамках проекта ПАК ФА (проектный индекс – Т-50). Первый полет совершил в 2010 году. По данным на 2025 год, всего произведено 52 машины (включая прототипы).

Самолет стоит на вооружении Воздушно-космических сил РФ. Контракт на поставку экспортного варианта Су-57Э заключил Алжир, в ноябре 2025-го ему было передано два истребителя.