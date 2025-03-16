Мантуров пригласил Катар принять участие в KazanForum

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Первый зампред Правительства РФ Денис Мантуров пригласил делегацию Катара принять участие в Международном экономическом форуме «Россия – исламский мир», который состоится в мае в Казани. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Мантуров принял участие в совместной Российско-Катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, которая прошла в Дохе.

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сферах торговли, инвестиций и финансов, транспорта и цифровых технологий, а также в гуманитарных проектах, включая культуру, спорт и образование.

«Особое внимание было уделено промышленной кооперации в таких отраслях, как фармацевтика, судостроение, энергетическое машиностроение, в том числе в сфере возобновляемой энергетики», – сообщили в пресс-службе кабмина.

Казань примет форум «Россия – исламский мир» 13-18 мая.