Мантуров потребовал обновить план развития российского лесопромышленного машиностроения

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров провел совещание, посвященное развитию отрасли лесопромышленного машиностроения, и дал ряд поручений, среди которых – оценка эффективности мер поддержки производителей специализированной техники. Об этом сообщает «ТАСС».

На заседании рассмотрели текущее положение дел в отрасли, а также ход реализации инвестиционных проектов, связанных с выпуском лесозаготовительной и лесохозяйственной техники.

Согласно сообщению правительства, Мантуров поручил Минпромторгу России провести анализ эффективности предоставляемых производителям мер поддержки, включая лизинговые инструменты.

Кроме того, он поручил проанализировать номенклатуру производимой техники, включая модели, выпускаемые в Белоруссии. Вице-премьер указал, что необходимые виды и модели техники с учетом сроков их разработки должны быть включены в План первоочередных мероприятий, направленный на расширение производства и увеличение доли российской лесозаготовительной техники на рынке.

Также он потребовал подготовить дорожную карту по развитию производства комплектующих, сделав особый упор на унификацию узлов и агрегатов для различных типов машин.

Отдельным пунктом обсуждалось развитие Инженерного научного центра лесного комплекса на базе Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета имени С. М. Кирова. Мантуров поручил проработать вопрос строительства испытательного полигона на базе центра.