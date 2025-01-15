Мантуров помог 5-летнему Ратмиру посетить Казанский авиазавод и побывать в кабине Ту-214

Мечта 5-летнего Ратмира почувствовать себя авиастроителем исполнилась на Казанском авиазаводе. Помог мальчику в ее реализации первый вице-премьер России Денис Мантуров в рамки «Елки желаний», сообщается в телеграм-канале Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Для Ратмира, его родителей и сестры провели экскурсию по предприятию. Также мальчик смог побывать в кабине самолета Ту-214 и встретиться с Дедом Морозом.

Фото: https://t.me/uac_ru/