Мантуров поддержал идею возродить автобренд «Ока»

Минпромторг России поддерживает возрождение бренда «Ока» и готов оперативно рассмотреть данный вопрос, если будет соответствующее предложение от автоконцернов. Об этом в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ рассказал глава ведомства Денис Мантуров.

«Мы будем всячески поддерживать тех коллег из автопрома, кто выйдет с такими предложениями, готовы такой вопрос рассмотреть оперативно», — отметил вице-премьер, отвечая на вопрос о возрождении «Оки».

«Первой ласточкой» он назвал «Москвич» в дополнение к «Ладе» и выразил надежду на то, что уже в следующем году запустят производство «Волги».