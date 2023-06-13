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Экономика 13 июня 2023 10:15

Мантуров поддержал идею возродить автобренд «Ока»

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Минпромторг России поддерживает возрождение бренда «Ока» и готов оперативно рассмотреть данный вопрос, если будет соответствующее предложение от автоконцернов. Об этом в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ рассказал глава ведомства Денис Мантуров.

«Мы будем всячески поддерживать тех коллег из автопрома, кто выйдет с такими предложениями, готовы такой вопрос рассмотреть оперативно», — отметил вице-премьер, отвечая на вопрос о возрождении «Оки».

«Первой ласточкой» он назвал «Москвич» в дополнение к «Ладе» и выразил надежду на то, что уже в следующем году запустят производство «Волги».

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