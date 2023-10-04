Мантуров подарил Минниханову первый комплект Азбуки промышленности

Глава Минпромторга России Денис Мантуров встретился с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Министр прибыл в Казань для участия в III Форуме межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном, сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Участники встречи затронули в разговоре совместные проекты Татарстана и Узбекистана, оценили перспективы для дальнейшей работы. Также Мантуров передал Минниханову первый комплект Азбуки промышленности, созданный министерством ко Дню знаний. Также комплекты будут подарены первоклассникам лицея №35.

Азбука промышленности посвящена интересным фактам о том, что производится в России, объяснили в пресс-службе Раиса РТ.

Напомним, что форум в Казани проводится в преддверии встречи лидеров двух стран — Владимира Путина и Шавката Мирзиёева. Участниками события стали более 700 представителей бизнеса, представителей 19 регионов России и 12 регионов Узбекистана.

Сегодня в пресс-службе Президента Узбекистана официально подтвердили, что Мирзиеев посетит Татарстан и проведет встречу с руководителем республики Рустамом Миннихановым.