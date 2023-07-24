Мантуров: Оборонные предприятия ПФО важны для обеспечения боеспособности наших войск

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Россия выходит на новый уровень в производстве вооружения, и большую роль в этой работе играют оборонные предприятия ПФО. Всего в округе более 1200 организаций, из них около ста участвует в выпуске особо востребованных изделий, определяющих высокую боеспособность российских войск. Об этом заявил вице-премьер РФ – министр экономики РФ Денис Мантуров на заседании Совета при полпреде Президента РФ в ПФО. Участие в заседании в режиме видео-конференц-связи принял Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Участники совещания обсудили вопросы обеспечения бесперебойной работы предприятий оборонно-промышленного комплекса в ПФО, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

«За последний год мы решили самые острые вопросы и отстроили основные технологические, финансовые и организационные моменты в производстве вооружения и средств поражения, – отметил Мантуров в приветственном слове. – Благодаря этому наш оборонный комплекс продолжает наращивать темпы выпуска».

С начала года по многим видам вооружения и военной техники уже произведено намного больше, чем за весь прошлый год, подчеркнул он. Мантуров поблагодарил руководство и сотрудников предприятий, призвав оказывать им максимальное содействие в выполнении поставленных задач.

Для бесперебойной работы предприятий ОПК сформирована и начала работу окружная рабочая группа, напомнил полпред Президента России в ПФО Игорь Комаров. Он подчеркнул, что ее основные задачи – поддерживать реальный сектор экономики, способствовать выстраиванию механизмов обратной связи между органами власти и предприятиями и другие.

Комаров призвал особое внимание уделить кадровому обеспечению предприятий ОПК.

«Благодаря принимаемым на всех уровнях усилиям закрыли потребность в кадрах на 70%, но она сохраняется, – пояснил он. – Особое внимание в кадровом блоке также необходимо уделять маршрутизации выпускников учебных заведений на предприятия ОПК, работе с целевым набором для предприятий ОПК по инженерно-техническим специальностям». Еще одним важным направлением работы он назвал повышение уровня соцгарантий работников предприятий ОПК.

В заседании также приняли участие замминистра труда и социальной защиты РФ Магомед Абдулхалимов, заместители министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных и Кирилл Лысогорский, главы регионов округа, руководство Генеральной прокуратуры РФ по ПФО, представители научного и делового сообщества.