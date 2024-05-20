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Общество 20 мая 2024 13:53

Мантуров: Мощный ледокол «Россия» хотят построить к 2030 году

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Самый мощный ледокол в мире «Россия» хотят построить к 2030-му. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, подчеркнув, что мощность судна составит 120 мегаватт. Также в конце 2024-го должны сдать следующий ледокол «Якутия». Еще три должны пополнить флот в период с 2026 по 2030 год, уточнил спикер.

Мантуров добавил, что в целях обеспечения круглогодичной проводки Балтийский завод продолжает строить несколько атомных ледоколов мощностью 60 мегаватт. Три атомохода – «Арктика», «Сибирь» и «Урал» - уже работают в Северном Ледовитом океане.

Он также отметил, что в России стараются обеспечить безопасность мореплавания. Сейчас в интересах Минтранса и Росморречфлота строят 15 аварийно-спасательных судов для работы на Севморпути, в том числе буксиры и многофункциональные суда разной мощности. В этом задействованы верфи в Татарстане, Калининграде, Комсомольске-на-Амуре и Нижнем Новгороде.

«В развитие работы по этому направлению в перспективе шести лет планируется контрактация еще порядка 30 судов», резюмировал первый вице-премьер.

#Россия #судно #Строительство #Денис Мантуров
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