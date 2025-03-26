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Политика 26 марта 2025 18:47

Мантуров: компании, желающие вернуться в РФ, должны проявить инициативу самостоятельно

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Российские власти не будут составлять список зарубежных брендов, которые смогут вернуться на отечественный рынок, – инициативу должны проявить сами компании. Об этом сообщает «ТАСС», приводя слова первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова.

«Никакого перечня никто не готовил и не будет готовить. Сначала компании должны сами выйти с такой инициативой», – подчеркнул Мантуров, отметив, что правительство не может предугадывать планы иностранных брендов.

Ранее Мантуров сообщал, что возможность возвращения компаний, покинувших рынок с обратными опционами, будет рассматриваться с учетом выполнения условий. Остальные компании смогут вернуться «с чистого листа».

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству внимательно следить за сделками по возвращению западных брендов, которые ранее покинули страну «хлопая дверью».

#Денис Мантуров #компании #бренды
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