Мантуров допустил продление эксплуатации МКС до 2028 года – до создания РФ своей станции

Россия допускает продление срока эксплуатации Международной космической станции со своей стороны до 2028 года, заявил глава Минпромторга — вице-премьер России Денис Мантуров. По его словам, использовать МКС РФ будет во время развертывания российской орбитальной станции в минимальной конфигурации.

Продление программы будет реализовано по результатам прохождения официальных процедур в национальных космических агентствах и правительствах всех стран-участниц, пояснил Мантуров.

Он также сообщил, что космодром Восточный в Амурской области станет базовым объектом для развертывания российской орбитальной станции (РОС). По его словам, окончательная стоимость строительства РОС станет известна в 2023 году.

«Предстоит реализовать комплексный проект, который, помимо самой станции на орбите, включает в себя новую транспортную систему, объекты наземной инфраструктуры, комплекс управления, поиска и спасения космонавтов и многие другие объекты, которые нужно создать, чтобы обеспечить запуски экипажей с территории Российской Федерации», – цитирует его ТАСС.

Напомним, накануне глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов сообщил Президенту РФ Владимиру Путину, что Россия намерена выйти из проекта Международной космической станции после 2024 года. Однако позднее стало известно, что Москва рассчитывает остаться на станции по крайней мере до тех пор, пока не построит собственный форпост страны на орбите.