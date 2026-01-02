news_header_top
Руc Тат
Общество 2 января 2026 18:58

Мантуров доложил о полном выполнении плана поставок оружия за 2025 год

Планы по поставкам вооружений в 2025 году были выполнены на сто процентов. Об этом заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров. Информация об итогах совещания, посвященного вопросам гособоронзаказа, опубликована в официальном канале Правительства РФ в мессенджере MAX.

Мантуров также подчеркнул, что задачи на 2026 год уже полностью обеспечены всеми необходимыми ресурсами.

Участники совещания уделили особое внимание соблюдению графиков передачи в войска наиболее востребованных образцов вооружения, а также военной и специальной техники в текущем году.

Для оперативного урегулирования вопросов, которые могут возникнуть в течение 2026 года, власти наметили конкретные мероприятия и поставили соответствующие задачи перед профильными министерствами и ведомствами.

