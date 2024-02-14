Мантуров: Автомобили Aurus начнут производить на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге, на бывшем заводе Toyota, планируется запуск производства автомобилей Aurus. Об этом заявил сегодня глава Минпромторга России Денис Мантуров, сообщает ТАСС.

Министр уточнил, что производство новой линейки организуют совместно с зарубежными партнерами. Ожидается, что первые экземпляры будут выпущены уже к концу этого года. Причем модельный ряд обещает быть широким – в нем будет как минимум четыре модели.

«Это будет совместно с индустриальными зарубежными партнерами. <...> В конце года будут уже первые экземпляры промышленной сборки», – подтвердил глава промышленного ведомства.

