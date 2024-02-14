Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Мантуров: Автомобили Aurus начнут производить на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге, на бывшем заводе Toyota, планируется запуск производства автомобилей Aurus. Об этом заявил сегодня глава Минпромторга России Денис Мантуров, сообщает ТАСС.
Министр уточнил, что производство новой линейки организуют совместно с зарубежными партнерами. Ожидается, что первые экземпляры будут выпущены уже к концу этого года. Причем модельный ряд обещает быть широким – в нем будет как минимум четыре модели.
«Это будет совместно с индустриальными зарубежными партнерами. <...> В конце года будут уже первые экземпляры промышленной сборки», – подтвердил глава промышленного ведомства.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»