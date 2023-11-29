Мантуров попросил крупный бизнес не сдвигать реализацию инвестпроектов на поздние сроки

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров просит крупный бизнес не сдвигать реализацию инвестиционных проектов на более поздние сроки. Он отметил, что Минпромторг РФ готов расширять поддержку для подобных целей, пишет «Интерфакс».

Спикер подчеркивает, что министерство поможет через налоговые преференции по специальным инвестиционным контрактам (СПИК) или через кластерную инвестплатформу. К слову, на данный момент по этому механизму одобрили 26 проектов на 580 млрд рублей, но государство предусмотрело деньги и на поддержку проектов в 2024 году.

Также, со слов Мантурова, власти РФ выделяют субсидии на научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую деятельность, на развитие технопарков, финансирует льготную промышленную ипотеку. Он подчеркнул, что поскольку промипотека очень востребована в регионах, в Минпромторге будут выступать за увеличение объема ее субсидирования.