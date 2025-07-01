Мансур хазрат Джалялетдин: Предки воспитывали в детях ответственность за доброе имя семьи

Фото: © «Татар-информ» / Рамиль Гали

Заместитель муфтия РТ Мансур хазрат Джалялетдин на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал о важности создания родословных, которые дают возможность узнать историю семьи и рода. Встреча с журналистами была посвящена проведению фестиваля семьи «Шәҗәрә бәйрәме» («Праздник родословной»), который состоится 5 июля в парке «Елмай».

«Сегодня знать свой род, историю семьи – требование времени. Если ты не знаешь свою историю, каким будет твое будущее? Каждый должен знать если не семь поколений, то хотя бы три поколения своих предков», – сказал Мансур хазрат.

Он подчеркнул, что изучение истории семьи, рода – это возможность передать полученные знания потомкам, оставить им ценное, богатое наследие.

Фото: © «Татар-информ» / Рамиль Гали

«Изучая историю, ты понимаешь, как предки одевались, как жили, какое воспитание они получили, с кем общались, какие проблемы у них были, чем занимались по жизни, богатыми были или бедными – все эти знания будут передаваться от поколения к поколению», – отметил Мансур хазрат Джалялетдин.

Он также обратил внимание, что для предков было очень важным сохранить доброе имя рода, поэтому детей в семьях воспитывали так, чтобы они чувствовали ответственность за честь семьи.

«Да, ты можешь построить дом, но ведь не только он остается после тебя, но и твой род. Раньше предки воспитывали детей так, чтобы они не запятнали честь семьи. Объясняли, что можно делать, а что нельзя. Из-за нехороших поступков члена семьи весь его род мог быть опозорен навсегда. Когда юноша искал себе невесту, репутация рода играла важную роль, если в роду были люди, совершавшие непристойные поступки, то это могло помешать юноше жениться», – привел пример священнослужитель.

Он напомнил, что главная цель фестиваля «Шәҗәрә бәйрәме» – призвать людей изучать историю своего рода. Это может помочь сохранить семьи, считает Мансур хазрат.

«Сейчас разводов ведь тоже много. Если бы молодые, выбирая себе жениха или невесту, смотрели, из какой семьи и какого рода избранник или избранница, то, возможно, и семьи были бы крепкими, они дольше жили бы вместе», – поделился он.

Гульнар Гарифуллина