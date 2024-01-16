Мансур хазрат Джалялетдин: Планируем создать музей в доме Шигабутдина Марджани

Фото: © «Татар-информ», Гелюза Ибрагимова

К 206-летию Шигабутдина Марджани представители мусульманского духовенства и ученые посетили его могилу на кладбище Новой татарской слободы. Были совершены молитвы на могиле ученого.

Имам-хатиб мечети «Аль-Марджани» Мансур хазрат Джалялутдин рассказал о планах в этом году создать музей Шигабутдина Марджани в его доме.

«Это большой дом. Там найдется место и для других выдающихся личностей татарского народа», - отметил хазрат.

Он также напомнил, что два года назад в Бухаре в комнате, где учился Марджани, была установлена памятная доска.

Мансур хазрат Джалялетдин подчеркнул, что Марджани оставил богатое научное наследие - им написано 33 книги, охватывающие такие науки, как история, мусульманское право, философия, логика.

«Мы изучаем его труды. Они все на арабском языке. Многие еще не переведены. Переводы осуществляются совместно с Институтом истории и Духовным управлением мусульман Татарстана», – рассказал Мансур хазрат.

Выдающийся татарский просветитель, богослов и историк Шигабутдин Марджани родился 16 января 1818 года в селе Ябынчи (ныне Арский район РТ). Высшее религиозное образование получил в Бухаре и Самарканде. Свой первый учебник (морфология персидского языка) написал в 17-летнем возрасте.

С 1850 года - имам-мударрис 1-й Казанской мечети (ныне мечеть «Аль-Марджани»). В 1867 году назначен на должность ахуна и мухтасиба Казани. В 1870 году книга Шигабутдина Марджани «Назурат аль-хакк» («Китаб назурат аль хакк фи фардият ал-аша ва ин лям ягиб аш-шафак» – «Взгляд на истину о необходимости вечерней молитвы независимо от наступления сумерек») с религиозно-реформаторскими идеями принесла автору известность в мусульманском Востоке.

Гелюза Ибрагимова