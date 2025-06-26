Мансур Хасанов: партийный, джентльмен и «человек системы и компромиссов»

Накануне в Казани прошло пленарное заседание Международной научной конференции «Мансур Хасанович Хасанов: государственный деятель, ученый и организатор науки». Почему ученых до сих пор привлекает фигура исследователя и какой вклад внес Хасанов в становление республиканской науки? Подробнее – в 10 фактах от «Миллиард.Татар».





Фото: shaimiev.tatarstan.ru

Конференция была приурочена к 95-летию со дня рождения основателя и первого президента Академии наук РТ Мансура Хасанова. В ней приняли участие 100 специалистов – историков, этнографов и литературоведов из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Грозного, Уфы, Тюмени, а также иностранные исследователи из Казахстана, Киргизии и Узбекистана.

Минтимер Шаймиев и Рустам Минниханов на открытии мемориальной доски Мансуру Хасанову на здании Академии наук РТ в 2023 году Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Правильное решение в сложное время

Мансур Хасанов стоял у истоков создания Академии наук РТ. «Минтимер Шарипович Шаймиев и, соответственно, наш ученый Мансур Хасанович Хасанов приняли решение. Мы считаем – не просто решение, а стратегическое решение о создании Академии наук», – сказал на открытии конференции президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов. На знаковость этого события, по мнению ученого, указывает еще и то, что академия была создана в 1990-е годы, когда отечественная наука осталась без государственной поддержки.

Две даты в один день

Рифкат Нургалиевич вспомнил, что день рождения Мансура Хасанова выпадает на дату создания ТАССР. «И символично, что сегодня мы отмечаем 105-летие со дня образования ТАССР. Наверное, случайностей не бывает, день в день. Наверное, это тоже характеризует нашего сегодняшнего юбиляра. В любом случае Мансур Хасанович с нами», – отметил он.



Фото: © «Миллиард.Татар»

Стоял у истоков Татарской энциклопедии

Директор Института татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ Эльмира Галимова рассказала гостям конференции, что Мансур Хасанов внес весомую роль в становление татарской энциклопедистики. По ее словам, еще будучи первым заместителем Председателя Совета Министров ТАССР в 1989 году, он добился специального правительственного постановления о подготовке Татарской Советской энциклопедии. «В феврале 1990 года был сформирован небольшой отдел Татарской Советской энциклопедии на базе Института языка, литературы и истории Казанского филиала АН СССР», – отметила Эльмира Мунирована. Также она подчеркнула, что уже в 1993 году Кабинетом Министров Республики Татарстан была принята государственная программа по подготовке и изданию многотомной татарской энциклопедии.

Ушел из института в техникум

Участники конференции вспоминали интересные истории из жизни юбиляра. Из рассказа доктора филологических наук Наиля Валеева стало известно, что Мансур Хасанович начал свой научный путь, когда поддержал друзей при поступлении в библиотечный техникум в Елабуге. «Он с юмором рассказывал, как из пятерых бегишевских ребят (Хасанов родом из Заинского района, – прим. ред.) только он смог поступить на татфак Елабужского педагогического института», – рассказал Валеев. Так бы и остался Мансур Хасанов на татарском факультете, но его друзья туда не прошли, из-за чего он взял свои документы и вместе со всеми поступил в библиотечный техникум.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Любил свой народ и помогал студентам

Мансур Хасанов очень любил татарский народ и заботился о тех, с кем работал. Об этих личных переживаниях ученого рассказал доктор исторических наук Индус Тагиров, познакомившийся с ним в далеком 1958 году на первом курсе историко-филологического факультета Казанского университета. «Мансур Хасанович – это прежде всего патриот своего народа. Это прежде всего человек, который больше всех любил свой народ», – сказал историк. Индус Ризакович поделился, что Мансур Хасанович хорошо знал всех студентов, которые были под его ведомством, а также их сильные стороны, из-за чего с уверенностью выдвигал их на ответственные посты.

Сын написал биографию Хасанова

Главный биографический труд о ученом – «Диалоги с Мансуром Хасановым» издан Институтом татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ. Биография состоит из записей сына Булата Хасанова. Булат Мансурович указывает, что истории о своей жизни отец начал рассказывать во время их совместной работы по наведению порядка в личном архиве. «После ухода отца с поста президента Академии наук мы больше времени проводили вместе. Он стал приводить в порядок свой архив, в котором скопилось невероятное количество документов, рукописей, писем. Именно в тот период у него возникла потребность, чтобы я больше времени находился рядом с ним», – пишет Булат Хасанов в предисловии.

«Человек системы и компромиссов»

Булат Хасанов в биографии называет отца «человеком системы и компромиссов». Эти характеристики раскрываются в стиле жизни ученого. Он был человеком, встроенным в советскую систему и действующим по ее правилам, но при этом он не боялся корректировать ее, чтобы улучшить жизнь окружающих. «Он безусловно, человек системы и человек компромиссов. Но если у тебя есть некоторые способности, если у тебя есть некоторые ресурсы и возможности и ты можешь применить это на благо других, вот это хорошо. Но ты это делаешь внутри системы и по правилам системы. Если же ты можешь корректировать ее, если у тебя хватает на это ресурсов и ты говоришь «я могу», когда другие не могут, это вдвойне хорошо. Я увидел отца таким», – пишет сын об отце.

Пасека Хайруллы бабая

Дедушка Мансура Хасанова, который в воспоминаниях зовется просто Хайрулла бабай, был деревенским старостой. Мансур Хасанович, беседуя с сыном, вспомнил, что он родился в 1856 году и, скорее всего, получил образование в медресе где-то в Бегишево, где обучился читать и писать, что позволило ему занять пост деревенского старосты. Еще одной отличительной особенностью Хайруллы бабая была его любовь к пчелам. «Кстати, у бабая же была пасека, вряд ли крепостные могли ее иметь…» – говорил Мансур Хасанов.



Фото: © «Миллиард.Татар»

Неоконченное медресе

Отца Мансура Хасанова родные назвали «Шәкерт абый». Хасанов-старший предполагал, что такое прозвище, скорее всего, появилось из-за обучения в медресе. Мансур Хасанович признавался, что не знает, в каком медресе тот учился и смог ли он его вообще окончить. «Скорее всего, когда он учился в медресе, сменилась власть, началась Гражданская война и отец не смог завершить обучение», – вспоминал ученый. Когда Мансур Хасанов уже учился в университете и изучал старотатарский язык, он писал письма домой на арабской графике, потому что его отец писал и читал только на ней.

Отцовская библиотека

Мансур Хасанов, будучи ребенком, пережил пожар. Он рассказал сыну, что в 1937 году, когда он учился во втором классе, их семейный дом сгорел. Больше всего ученый сожалел о том, что сгорело множество старинных книг, хранящихся на чердаке. «Их читал отец. После бани, надев чистое одеяние, ложился и читал нараспев Коран. Залезать на чердак и смотреть книги нам разрешалось, но вниз спускать их было нельзя», – рассказывал Мансур Хасанович.



Источник: Диалоги с Мансуром Хасановым // Б. М. Хасанов. –

Казань: Институт Татарской энциклопедии и регионоведения им. М. Хасанова АН РТ, 2025. – 252 с.



Владислав Безменов