«Мансур Музафаров – глыба в татарской культуре»: в Казани открыли фестиваль «Мирас»

В Казани открылся VII Фестиваль татарской музыки «Мирас», основанный художественным руководителем и главным дирижером ГАСО РТ, народным артистом России и Татарстана, профессором Александром Сладковским. О том, что волновало Мансур Музафарова как композитора, и почему важно пропагандировать национальную культуру, – в репортаже ИА «Татар-информ».

Фото: предоставлено пресс-службой ГАСО РТ

«В творческом наследии Музафарова мы находим настоящие жемчужины татарской симфонической и вокальной музыки»

Открытие фестиваля состоялось в государственном большой концертном зале имени Салиха Сайдашева и было приурочено 120-летию со дня рождения выдающегося татарского композитора Мансура Музафарова. Именно его произведения в исполнение ГосоркестраТатарстана украшали программу вечера.

«Мансур Музафаров – глыба в татарской культуре. По сути он являлся преемником Салиха Сайдашева, с которым их связывала тесная дружба. В его творческом наследии мы находим настоящие жемчужины татарской симфонической и вокальной музыки. Считаю, что все профессиональные коллективы Татарстана просто обязаны держать произведения Музафарова в своем репертуаре», - заметил дирижер, профессор кафедры музыкального театра Казанской консерватории – заслуженный деятель искусств РТ Ринат Халитов.

Именно он в этот вечер встал за дирижерский пульт перед Госоркестром РТ.

Фото: предоставлено пресс-службой ГАСО РТ

«Спустя много лет, мы подарили произведению Музафарова второе дыхание»

Мансур Музафаров является первым татарским композиторов в истории, получившим профессиональное музыкальное образование. В свое время его произведения являлись примером для подражания в области композиции и оркестровки. Его музыкальное наследие включает как обработки фольклорных напевов, авторских песен, так и масштабные высокохудожественные полотна в таких монументальных жанрах, как опера, симфоническая поэма, инструментальный концерт.

Вокальная музыка занимает большую часть творчества Музафарова. Народные напевы, фольклорные музыкальные традиции народа так плотно закрепились в композиторском мышлении Музафарова, что в его песнях порой сложно отличить где заканчивается «народное» и начинается авторское. Его песенно-романсовое творчество отличает светлый лиризм, отражающийся в выразительных мелодиях, сплетающихся с интонационным богатством аккомпанемента. И, пожалуй, ярким примером этого является песня «Туган як» («Родной край»), которая в этот вечер прозвучала в исполнении солиста Татарской филармонии Алмаса Хусаинова, или песня «Җиләк җыйганда» («По ягоды»), исполненная Илюсой Хузиной.

Фото: предоставлено пресс-службой ГАСО РТ

«Ноты восстановили – что-то сняли по слуху с записи, что-то дописали исходя из собственных знаний о стиле Музафарова»

Вечер не обошелся и без музыкальных открытий. К примеру, была исполнена Увертюра на татарские темы (1938 г.), партитура которой считалась утраченной.

«Мы с Ринатом Халитовым провели большую исследовательскую работу перед концертом – изучили множество работ Музафарова. Партитура Увертюры на татарские темы хоть и сохранилась до наших дней, но в удручающем состоянии. Когда-то давно была сделана ее запись, но ее качество оставляет желать лучшего. И вот, спустя много лет после ее создания композитором, мы подарили этому произведению второе дыхание. Ноты восстановили – что-то сняли по слуху с записи, что-то дописали исходя из собственных знаний о стиле Музафарова», - рассказал дирижер и композитор Ильяс Камал.

Он подчеркнул, что сегодня национальная культура нуждается в мощной пропаганде. И фестиваль «Мирас» является большим подспорьем на пути к этой цели. «Почему-то наше наследие ушло на второй план. Это нельзя так оставлять! Хочется выразить слова благодарности маэстро Александру Сладковскому и арт-директору проекта Вадиму Дулат-Алееву за прекрасную попытку реанимировать в глазах общества татарскую музыку. Слушатели в зале есть, а значит можно считать, что сделан еще один шаг к победе», - считает Камал.

Фото: предоставлено пресс-службой ГАСО РТ

В этот вечер Ильяс Камал выступил в качестве виолончелиста, исполнив вместе с симфоническим оркестром Татарстана «Напев» для виолончели с оркестром. Украшением концерта также стали сцены из оперы «Галиябану» - одного из наиболее популярных татарских сочинений. В ней повествуется об истории любви красавицы Галиябану и бедняка Халила, погибшего от руки богатого соперника Исмагила. Опера является отражением протеста против социальной несправедливости, насилия, религиозных предрассудков. В сценах из оперы «Галиябану» солистами выступили Илюса Хузина и Руслан Закиров. В рамках концерта также прозвучала Симфоническая поэма памяти Мулланура Вахитова– самоотверженного революционера- ленинца.

«Тот факт, что Татарстан имеет высокопрофессиональный оркестр, оспорить невозможно»

Вечер завершился Первым концертом для скрипки с оркестром Музафарова, где сольную партию исполнила преподаватель кафедры скрипки Казанской консерватории – лауреат всероссийских и международных конкурсов Дина Хисанбеева.

Фото: предоставлено пресс-службой ГАСО РТ

«Скрипичный концерт Музафарова является первым инструментальным концертом в национальной культуре. И я считаю, что он – настоящий шедевр. В национальной культуре такого качества концерта у нас не было ни до, ни после его создания. И хотя он невероятно сложный – его нужно играть! Музыка просто великолепная», - подчеркнул Халитов.

По словам Халитова, при написании концерта композитор взял за основу классические принципы композиции, при этом создав самобытное произведение. В нем можно показать слушателю все выразительные возможности оркестра, что с удовольствием сделал Госоркестр РТ.

«Тот факт, что Татарстан имеет высокопрофессиональный оркестр, оспорить невозможно. Госоркестр РТ блестяще справляется с любыми музыкальными задачами, с ним по-настоящему легко работать. В его репертуаре сегодня – сложнейшие произведения. Коллектив под руководством маэстро Александра Сладковского не только поддерживает национальную культуру внутри республики, проводя такие фестивали, как “Мирас”, но и транслирует ее далеко за пределами страны в рамках гастролей. Это дорогого стоит», - резюмировал Халитов.

Фото: предоставлено пресс-службой ГАСО РТ

Впереди казанцев ждут еще два фестивальных дня. Второй фестивальный вечер, 12 февраля, будет посвящен 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Прозвучит современная музыка татарского зарубежья и мусульманского мира. Дирижер – лауреат международных конкурсов, композитор, профессор Лавальского Университета (Квебек) Айрат Ишмуратов.

Заключительный концерт фестиваля, 16 февраля, приурочен к 65-летию композитора, председателя правления Союза композиторов России, председателя Союза композиторов Республики Татарстан, народного артиста России и Татарстана, музыкально-общественного деятеля Рашида Калимуллина. ГАСО РТ исполнит одни из самых известных произведений татарстанского композитора, а также его новую Симфонию №9. За дирижёрским пультом - лауреат международных конкурсов, дирижёр Большого театра России Айрат Кашаев.