Мансур Фаттахов будет курировать отрасль капитального строительства в Челнах

Фото: скриншот трансляции

Заместителем руководителя исполнительного комитета по вопросам капитального строительства Набережных Челнов стал Мансур Фаттахов. Нового назначенца на аппаратном совещании представил глава города Наиль Магдеев.

«Мансур Адипович, успехов вам желаем. Город Набережные Челны — это не только город автомобилестроителей, Набережные Челны — это сначала город строителей, потом — автомобилестроителей. Историю мы помним. Для того чтобы стать автомобилестроителями, молодые люди, приехавшие сюда, сначала освоили профессию строителей, а потом, уже построив автомобильный завод, пришли на этот завод работать в качестве автомобилестроителей. Здесь особая история», — отметил мэр.

Магдеев заметил, что сегодня нет гигантских строек, и нужны ли они — вопрос, однако ведется промышленное гражданское строительство в больших объемах. В Набережных Челнах ежегодно сдают 300–320 тыс. кв. метров жилья, а также промышленные и социальные объекты.

«На заместителя руководителя исполкома по капитальному строительству ложится большая ответственность. Вы еще человек достаточно молодой, хороший послужной список. Челнинец, патриот нашего города. Мы желаем вам успехов, чтобы все у вас получилось. Объем работ у вас большой», — напутствовал мэр.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что заместителем руководителя исполкома в Челнах назначен Винер Харисов.