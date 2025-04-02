Мансур Джалялетдинов: «По программе «Батырлар» бойцы продолжат работать на благо Родины»

Фото: © «Татар-информ»

Сказать, что «Батырлар» – хорошая программа, – ничего не сказать, об этом говорят и бойцы на передовой. Таким мнением с «Татар-информом» поделился заместитель муфтия РТ по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей Мансур хазрат Джалялетдинов.

Напомним, что программа «Батырлар. Герои Татарстана» реализуется по инициативе Раиса республики Рустама Минниханова в соответствии с указанием Президента России Владимира Путина. Фактически татарстанская программа является региональным вариантом федеральной программы «Время Героев».

«Я часто езжу на передовую к ребятам. Был в Луганске, Донецке, Курске, Мариуполе, там общался с бойцами. По их словам я понял, что это очень хорошая программа. Мы в Казани живем как мирные жители, а у них все по-другому. Мы здесь как в другом измерении живем. А те ребята, которые там, действительно патриоты, они защищают нашу Родину, у них есть слаженность и командный дух. Они не могут ошибаться, потому что каждая ошибка чревата для них очень сложными последствиями», – сказал он.

Он отметил, что в будущем, когда бойцы будут возвращаться из зоны СВО и развиваться по этой программе, они будут передавать свой патриотизм и настрой другим людям.

«Ситуация, в которой они побывали, действительно воспитывает характер. Они проливали кровь, не жалея себя защищали Родину – на этих ребят можно будет положиться. Кто-то из них по контракту ушел, кого-то мобилизовали, и там они защищают интересы нашей страны. Их немного нужно подучить по определенным аспектам, то есть кого-то по линии образования, кого-то в сфере экономики и финансов или, например, строительства. Главное, что ребята были готовы отдать свою жизнь за Родину. И, вернувшись, они так же будут продолжать работать во благо России», – дополнил Мансур хазрат Джалялетдинов.

Он подчеркнул, что вернувшиеся после Великой Отечественной войны создавали и вновь открывали заводы, фабрики, строили пароходы, развивали машиностроение и прочее.

«На ребят, которые вернутся, я возлагаю большие надежды. Уверен, что они будут участвовать в развитии заводов и фабрик, машин и пароходов. Я думаю, что эти ребята соберутся вместе и будут восстанавливать нашу промышленность и работать на благо Родины в других сферах с полной отдачей», – подытожил он.