Мансур Джалялетдин о единстве на фронте: «Любовь к Отчизне – от веры»

В лектории Присутственных мест Казанского кремля стартовала всероссийская научная конференция «Защитники Отечества. Земные и небесные». Мероприятие приурочено к Году защитника Отечества в России и 200-летию со дня памяти императора Александра I.

Заместитель муфтия РТ по работе с участниками специальной военной операции и членами их семей Мансур хазрат Джалялетдин на пресс-подходе перед конференцией рассказал, что накануне вернулся с Донбасса.

«Я приведу вам изречение нашего пророка Мухаммеда, который сказал, "Любовь к отчизне – это от веры". И когда мы бываем там, на позициях, с ребятами встречаемся – в каждом подразделении есть молитвенная комната, маленькая часовня или мечеть. Они все вместе, ребята, в окопах, в блиндажах, на кухне. Расходятся только около входа в часовню или мечеть. Это от веры, они защищают свою отчизну, свою Родину», – заявил он.

Джалялетдин также провел историческую параллель с Великой Отечественной войной.

«Тогда, как и сейчас, люди разных вер встали на защиту Родины – это и есть проявление истинной веры», – убежден заместитель муфтия РТ.

Участие в форуме принимают историки, архивисты и музейные работники из Москвы, Подмосковья, Калининграда и Татарстана.