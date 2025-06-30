Мангаш может перейти в «Спортинг» из «Спартака»

Фото: spartak.com

Защитник «Спартака» Рикарду Мангаш может перейти в «Спортинг». Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале.

В Португалии заинтересованы в услугах игрока и вскоре могут сделать предложение «красно-белым» по трансферу. Также в сделке заинтерсован лично главный тренер лиссабонцев Руй Боржес, который знаком с Мангашем еще со времен работы в «Витории Гимарайнш», сообщает источник.

Напомним, Мангаш выступает за «Спартак» с осени 2024 года. В составе «красно-белых» португалец забил один мяч в 11-ти играх РПЛ.

«Спартак» финишировал четвертым в таблице РПЛ сезона 2024/25 с 57-ю очками.