news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 30 июня 2025 14:51

Мангаш может перейти в «Спортинг» из «Спартака»

Читайте нас в
Телеграм
Мангаш может перейти в «Спортинг» из «Спартака»
Фото: spartak.com

Защитник «Спартака» Рикарду Мангаш может перейти в «Спортинг». Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале.

В Португалии заинтересованы в услугах игрока и вскоре могут сделать предложение «красно-белым» по трансферу. Также в сделке заинтерсован лично главный тренер лиссабонцев Руй Боржес, который знаком с Мангашем еще со времен работы в «Витории Гимарайнш», сообщает источник.

Напомним, Мангаш выступает за «Спартак» с осени 2024 года. В составе «красно-белых» португалец забил один мяч в 11-ти играх РПЛ.

«Спартак» финишировал четвертым в таблице РПЛ сезона 2024/25 с 57-ю очками.

#фк спартак #премьер-лига #спорт #футбол
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В МЧС предупредили татарстанцев о сильном дожде и грозе в понедельник

В МЧС предупредили татарстанцев о сильном дожде и грозе в понедельник

29 июня 2025
Соцвклады под максимальный процент и повышение тарифов ЖКХ: новое в законах июля

Соцвклады под максимальный процент и повышение тарифов ЖКХ: новое в законах июля

30 июня 2025