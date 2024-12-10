Мандариновый демарш: переворот в Абхазии натолкнулся на жесткую реакцию России

В Абхазии в третий раз за последние десять лет произошел государственный переворот. Поводом для смены власти послужила подготовка к подписанию с Россией инвестиционного соглашения. Как отреагировала российская сторона на смену власти в республике и что будет дальше – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Поводом для протестов послужило подписание и ратификация соглашения, предусматривающего ряд льгот для российских инвесторов

Фото: © Илья Питалев / РИА Новости

И снова переворот

Целый месяц в Абхазии происходили волнения. Уличные протесты начались в ночь с 11 на 12 ноября, после задержания пяти оппозиционеров, которые, по утверждению властей, напали на депутата абхазского парламента. Абхазская оппозиция потребовала, чтобы действующий президент Аслан Бжания подал в отставку. Для страны это очень серьезное политическое требование, так как Абхазия по форме правления — президентская республика.

Поводом для протестов послужило подписание и ратификация соглашения, предусматривающего ряд льгот для российских инвесторов. Противники соглашения были убеждены, что его условия выгодны исключительно российской стороне. Ситуация крайне любопытная — абхазские элиты жестко сопротивляются возможности российского бизнеса иметь четкую юридическую позицию по всем инвестиционным проектам в республике. Потому что с возможностью появления большого российского бизнеса в регионе абхазские элиты могут потерять и влияние.

Это инвестиционное соглашение с Россией собирались рассмотреть в республиканском парламенте 15 ноября, но сессию пришлось перенести из-за протестов. Они в итоге переросли в потасовки с полицией и захватом толпой зданий парламента и администрации президента. Сразу после захвата зданий пресс-служба президента опубликовала заявление о скором отзыве этого законопроекта, якобы ориентированного на интересы России.

Оппозиции было мало отмены законопроекта (собственно, это был просто повод). Она объявила президенту Бжании ультиматум с требованием уйти в отставку. 19 ноября Аслан Бжания и премьер Александр Анкваб ушли в отставку. Обязанности президента назначен исполнять вице-президент Бадра Гунба, на должность премьера – экс-спикер парламента Валерий Бганба. В тот же день парламент утвердил его отставку. Парламент Абхазии назначил досрочные выборы президента на 15 февраля 2025 года.

Такая вот «мандариновая революция» произошла. И цвет почти оранжевый. Но не все так просто, как на первый взгляд.

Оппозиция объявила Бжании ультиматум с требованием уйти в отставку. Обязанности президента назначен исполнять вице-президент Бадра Гунба (на фото) Фото: © Илья Питалев / РИА Новости

Как отреагировала Россия?

Разумеется, на такой демарш против России появилась ответная реакция. С ноября (а точнее, с начала протестов) со стороны Российской Федерации финансирование было полностью приостановлено, что стало грозить невыплатами зарплат и остановкой энергоснабжения из России. К слову, для республики с населением в 240 тыс. человек (по данным переписи 2011 года) финансирование из России было весомым. Так, например, в 2015 году Россия в рамках нового договора о сотрудничестве выделила Абхазии 5 млрд рублей, а на осуществление инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2015-2017 годы Россия выделяла по 4 млрд рублей ежегодно.

«Ну и, разумеется, полностью приостановлено финансовое обеспечение и бюджетных инвестиций, таких как инвестиционная программа и поддержка субъектов предпринимательства. Таким образом, до конца года из средств российской финансовой помощи мы не получим 1 млрд 800 млн рублей», — отметил и. о. министра финансов Абхазии Владимир Делба.

Абхазских студентов, обучающихся в российских вузах, стали ставить на военный учет в РФ. Это вызвало сильное напряжение у их родственников, ведь ранее уроженцы Абхазии могли избегать военной службы в РФ из-за механизма двойного гражданства. Более того, в ближайшее время Россотрудничество может минимизировать квоты для абитуриентов из Абхазии.

Третий раз за десять лет в Абхазии устраивают государственный переворот Фото: © Илья Питалев / РИА Новости

Абхазский коллапс

В итоге в Абхазии в последние дни резко ухудшилась социально-экономическая ситуация. Власти перестали платить зарплаты бюджетникам, возникли перебои с экспортом мандаринов, с 9 декабря введены новые графики отключения света, а с 10 декабря закрываются школы и детсады. Столица Сухум и западная часть республики питаются от России, остальная часть — от Ингурской ГЭС, которой также пользуется Грузия. Абхазия задолжала России свыше 650 млн рублей за энергию.

Примечательно, что на прекращение российской помощи в республике отреагировали дальнейшим ужесточением политики, проводимой по отношению к России. 3 декабря абхазский парламент на внеочередном заседании отклонил инвестиционное соглашение с Россией.

Получается, что на протяжении нескольких лет в республике люди зарабатывают капиталы на бросовой электроэнергии из России. И при этом не задумывались, что надо поделиться со своими стариками, детьми, что надо вкладывать деньги и так далее, просто-напросто паразитировали на этих дотациях.

Россия будет ждать разрешения политического кризиса в Абхазии и формирования новой власти после внеочередных президентских выборов Фото: © Илья Питалев / РИА Новости

Что будет дальше?

Россия будет ждать разрешения политического кризиса в Абхазии и формирования новой власти после внеочередных президентских выборов. Они не обещают быть спокойными. Ушедший в отставку с поста президента Абхазии Аслан Бжания намерен в следующем году вновь побороться за пост главы республики. И только после выборов можно понять, пришли ли к власти откровенно антироссийские силы. А пока в республике полным ходом идет процесс подготовки разных кандидатов, как ориентированных на Россию, так и не совсем. Классический период безвластия.

Если эти страхи о приходе антироссийских сил к власти окажутся ложными, то Абхазия вполне может заключить с Россией новое, переработанное инвестиционное соглашение при новом президенте, которого изберут на досрочных выборах в феврале 2025 года.

Если говорить честно, то с Абхазией достаточно трудно иметь какие-то стабильные и прогнозируемые взаимоотношения из-за крайней текучести местного политического ландшафта. Третий раз за десять лет там устраивают государственный переворот. В июне 2014 года в ходе уличных протестов сместили президента Анкваба, в январе 2020 года сместили президента Хаджимбу, и вот теперь настал черед президента Бжании. Как может стабильно существовать республика, где за десять лет произошло три государственных переворота?

Понятно, что элиты в Абхазии конкурируют за контроль над российской финансовой помощью. И, возможно, выпады в сторону России — просто желание какой-то группы людей в республике оседлать идущие из РФ финансовые потоки. И здесь нет ничего личного и антироссийского — только бизнес. Но не следует забывать, что такие тревожные события в этом анклаве именно сейчас крайне на руку врагам России. И они могут этим воспользоваться на всю катушку, подловить, так сказать, момент (например, по аналогии с событиями в Сирии). Поэтому жесткая политика России по отношению к Абхазии, выражаемая не только в трудностях с поставками мандаринов, вполне оправданна. Ничто так не отрезвляет от нехороших мыслей, как демонстрация того, как трудна будет жизнь без российской помощи.