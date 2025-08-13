«Манчестер Сити» тоже слабо начал прошлый сезон». Эракович оценил игру «Зенита»

Фото: fc-zenit.ru

Защитник «Зенита» Страхиня Эракович высказался о слабом старте «сине-бело-голубых» в текущем сезоне РПЛ.

«С Сергеем Богдановичем мы всегда все обсуждаем серьезно, и тут неважно, выиграли, проиграли или сыграли вничью. Это футбол. Такое бывает. Если вспомнить, «Манчестер Сити» тоже плохо начинал предыдущий сезон», – сказал Эракович «Советскому Спорту».

Напомним, в четырех турах РПЛ команда Сергея Семака победила «Ростов» (2:1), сыграла вничью с «Рубином» (2:2) и ЦСКА (1:1), а также уступила «Ахмату» (0:1).

В следующем матче Премьер-лиги «сине-бело-голубые» встретятся со «Спартаком». Игра состоится 16 августа в 17:30 по мск.