MAN and 2 WOMEN: сольный концерт Ольги Скепнер и Андрея Руденко пройдет в Казани

30 сентября в Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева состоится акустический джазовый концерт MAN & 2 WOMEN в уникальном составе: дуэт Ольги Скепнер и Андрея Руденко с участием проекта WOMEN и Марии Аксеновой.

Имя Ольги Скепнер — это, безусловно, самый известный «джазовый бренд» Татарстана сегодня. Вокалистка, музыковед, педагог, президент фестиваля «JAZZ в усадьбе Сандецкого», одна из самых активных представительниц современного джаза в России.

Андрей Руденко — пианист, лидер Ruden Jazz Band, композитор и аранжировщик, лауреат всероссийских и международных конкурсов. На счету Руденко три авторских альбома, записанных с участием лучших музыкантов России.

Акустический дуэт Ольги и Андрея (как известно, это одна из самых сложных форм в ансамблевой музыке) сложился несколько лет назад после многолетнего концертного сотрудничества в бэнде. Чувственный, уникального тембра голос Ольги с тончайшими нюансами и обертонами, песни в стиле ECM-music, сыгранные в лучших традициях этого направления, джаз-стандарты, известные хиты в оригинальной аранжировке Андрея Руденко, его уникальная, столь разнообразная подача на рояле — от утонченной лирики до драйвовых звуковых экспериментов, в которых создается ощущение звучания целого оркестра, программа «русский джаз», французская и итальянская музыка, — всё это делает любой проект дуэта Скепнер — Руденко интересным самой широкой публике.

WOMEN («ЖЕНЩИНЫ») — это новая программа Ольги Скепнер в акустическом дуете с пианисткой Марией Аксеновой. Казалось бы, Скепнер и Аксенова – обитатели совершенно разных миров. Но миры эти тем не менее пересекаются — особенно в соединении свинга, утонченной, аккуратно камерной музыки, иногда приближенной почти к эмбиенту, и драматических композиций, звучащих кульминационно, крупным мазком. WOMEN — это разные женские истории, идущие от двух первоисточников, символически существующих вне пространства и времени, и рассказывающих в звуках музыки о любви и предательстве, о дружбе и расставании, о невозможности расстаться и о том, что всегда есть шанс на любовь и счастье.

Дата проведения: 30 сентября, 19.00.

Место проведения: Государственный Большой концертный зал имени Салиха Сайдашева, пл. Свободы, д. 3

Билеты на концерт можно приобрести на сайте — https://kassir.ru.

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