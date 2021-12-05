Мамы «солнечных» детей из Казани: «Наши дети — будущие участники Спецолимпиады»

Сегодня в Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма в Казани прошел инклюзивный праздник для детей с особенностями интеллектуального развития. Его участники — будущие атлеты Специальной Олимпиады. С мамами особенных ребят пообщалась корреспондент ИА «Татар-информ».

«По субботам мы ходим сюда на детскую гимнастику, занимаемся с осени. Спортивные занятия для наших детей — это прежде всего социализация. А сегодня вот выступим на детском празднике с участием российской актрисы Эвелины Бледанс и ее сына Семена», — сообщила жительница Казани Эльвира Мухаметзянова — мама ребенка с синдромом Дауна.

Ее сыну Хайдару, который принимает участие в спортивном празднике, два с половиной года.

«Наши малыши с нетерпением ждут субботу, ходят на занятия с удовольствием. Много примеров, когда наши дети достигают больших успехов в спорте, и мы тоже будем стремиться к этому. Дети добиваются больших результатов, поэтому не нужно ставить никаких границ, нужно верить в своего ребенка», — заметила Эльвира Мухаметзянова.

Собеседница ИА «Татар-информ» пояснила, что детей с ОВЗ нужно развивать с раннего возраста, причем речь идет не только о спорте, но и всестороннем развитии, занятиях с логопедом, творческих кружках.

Другая жительница Казани Наиля Закуванова воспитывает двухлетнюю дочь Диану. Она отметила, что когда в семье рождается особенный ребенок, то молодые родители зачастую не знают, с чего им начать, к каким специалистам обратиться.

«Главное — не сидеть на месте. Помимо визитов к врачам следует заниматься социализацией ребенка, посещать культурные мероприятия, уделять внимание занятиям спортом. Мы ходим каждый день на ЛФК и в бассейн, в детский сад на раннюю адаптацию. Ребенок должен привыкать к другим детям и обществу», — сказала она.

Так, Диана активно занимается гимнастикой. Таким детям, как она, необходимы регулярные занятия спортом, подчеркнула мама девочки. Ведь благодаря спорту ребята не только укрепляют здоровье, но и находят друзей.

Обе участницы мероприятия рассказали, что в решении повседневных житейских вопросов им часто помогает специальный чат, который объединяет более 200 семей из Татарстана. Родители «солнечных» детей обсуждают в Сети актуальные вопросы, помогают другу другу советами.

Инклюзивный праздник для юных атлетов Специальной Олимпиады прошел в здании Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Его участниками стали более 50 детей с особенностями интеллектуального развития и обычные ребята. Мероприятие прошло в рамках подготовки к Всемирным зимним играм Специальной Олимпиады.

Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады 2022 пройдут в Казани в январе 2023 года. Спортивная программа Игр включает соревнования по семи видам спорта: горнолыжному, сноуборду, флорболу, лыжным гонкам, фигурному катанию, шорт-треку и бегу на снегоступах. В соревнованиях примут участие атлеты с особенностями интеллектуального развития и юнифайд-партнеры.