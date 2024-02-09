«Мамы приходят в панике, а уходя, плачут от счастья»: ортодонт о лечении «заячьей губы»

Ортодонт Эльвира Хайруллина трудится в Республиканской стоматологической поликлинике уже 37 лет

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане 450 детей с «заячьей губой» и «волчьей пастью»

Ортодонт Эльвира Хайруллина трудится в Республиканской стоматологической поликлинике уже 37 лет. Чаще всего к ней обращаются дети с неправильным прикусом и аномальным расположением зубов. Но делом жизни Эльвиры Хайруллиной стала помощь пациентам с врожденной расщелиной губы и нёба.

В свое время этой патологией в Татарстане занималась Сания Дубивко – легендарный стоматолог, преподаватель Казанского медуниверситета, профессор. Случилось так, что доктор упала и сломала позвоночник, продолжать наблюдать таких детей стало некому. Тогда ее ученица Эльвира Хайруллина взяла эту работу на себя. Признается, в начале работы бегала за советом к легендарному медику. Постепенно влюблялась в работу и в ребят, которым помощь ортодонта крайне необходима.

Сегодня в Татарстане под наблюдением специалистов с этой патологией находится порядка 450 детей.

Врожденная расщелина губы и нёба может быть и односторонней, и двусторонней. В народе эти патологии называют «заячьей губой» и «волчьей пастью».

Врожденная расщелина губы и неба может быть и односторонней, и двусторонней Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«После операции от патологии не останется и следа»

Лицо малыша на УЗИ беременной мамы начинает просматриваться довольно рано, патологию на снимках видно. Нередко после того, как врач сообщает будущей маме об особенности ее малыша, у нее начинается паника.

Однако стоматологи и челюстно-лицевые хирурги дают слово, что после операции ребенок ничем не будет отличаться от других детей.

«Это такие же дети. У кого-то это могут быть первые роды, у кого-то – третий ребенок. И это нормальные здоровые дети, они, как правило, все бывают талантливые», – подчеркнула доктор.

У Эльвиры Хайруллиной есть целый фотоальбом, который она с гордостью показывает будущим мамам. На фотографиях малыши и уже взрослые ребята, которые родились с этой особенностью, но после операции от их патологии не осталось и следа.

На фотографиях малыши и уже взрослые ребята, которые родились с этой особенностью, но после операции от их патологии не осталось и следа Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Создаем красивые улыбки и красивых деток»

По словам врачей, родителям необходимо как можно раньше обратиться к специалистам, если их малыш родился с такой особенностью. Из-за патологии расщелины неба, к примеру, у детей нарушаются функция глотания и сосания.

«К нам приносят десятидневных деток, мы им делаем специальные повязочки, чтобы в дальнейшем хирург смог хорошо их прооперировать», – рассказала доктор.

Стоматологи научат мам правильно кормить такого малыша, ведь это очень важно. Кормить грудью до операции ребенка с такой патологией не получится – в ход идет специальная соска или ложка. Ребенка с такой аномалией можно кормить только в полувертикальном положении.

«Когда нёбо сквозное, фактически его нет, и если ребенок будет есть лежа, то молоко зальется ему в уши. После этого малыш глохнет, нередко в три года таких деток отправляют к сурдологу. По этой проблеме тоже проводят операции», ­ – отметила стоматолог.

Большая ответственность по соблюдению гигиены ребенка с такой патологией лежит на родителях. Ни в коем случае, например, нельзя допускать, чтобы на лице малыша оставались сгустки смеси или молока, ведь он может случайно вдохнуть их носом.

Ребенка направляют в Детскую республиканскую клиническую больницу Татарстана на операцию. Эльвира Хайруллина работает в тандеме с заведующим отделением челюстно-лицевой хирургии ДРКБ Павлом Токаревым.

«У него золотые руки. Он делает красивые улыбки и красивых деток. Он создает правильное небо, красиво зашивает губу, делает носики прекрасные, даже ринопластика такого не делает», – поделилась ортодонт Республиканской стоматологической поликлиники.

После операции ребенок вновь возвращается к ортодонту. Чаще всего на месте, где была расщелина, отсутствуют зубы – один или два Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Когда детям зашивают нёбо, родители плачут от счастья»

После операции ребенок вновь возвращается к ортодонту. Чаще всего на месте, где была расщелина, отсутствуют зубы – один или два. До окончания школы такой ребенок находится под наблюдением стоматолога.

«Но это не проблема. В дальнейшем можно поставить импланты, съемные протезы. До этого мы создаем место для зубов, исправляем ситуацию. Как правило, у этих детей бывает недоразвитие верхней челюсти, они носят пластинки. Позже мы ставим брекеты. Речь бывает нарушена, но они занимаются с логопедом», – рассказала Эльвира Хайруллина.

По словам доктора, благодаря современной медицине такой малыш сможет полностью восстановить свое здоровье.

«Когда детям зашивают нёбо, родители плачут от счастья, ведь они все наши рекомендации соблюдали, и все хорошо зашилось. И практически не заметно, что была патология», – рассказала доктор.

«Когда детям зашивают нёбо, родители плачут от счастья, ведь они все наши рекомендации соблюдали, и все хорошо зашилось. И практически не заметно, что была патология» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мой пациент стал врачом»

Через руки Эльвиры Хайруллиной прошли сотни детей с «заячьей губой». Она помнит каждого, ведь лечение очень длительное, ребята посещают ортодонта постоянно.

Дети рассказывают ей стихи, играют на курае, считают до ста на английском. Эльвира Хайруллина рассказывает, что для пациентов у нее всегда приготовлены маленькие подарки.

Врач на заре своей карьеры работала с одним мальчиком. Он настолько вдохновился ее трудом, что пошел учиться на медика. В те годы нёбо еще не зашивали куполообразно, поэтому у мальчика были проблемы с дикцией. Но, несмотря на все сложности, он поступил в медицинский, окончил его и сейчас работает врачом. Эльвира Хайруллина говорит, что гордится своим пациентом. Сейчас у него уже растет дочь. Каждый Новый год он приходит к Эльвире Хайруллиной и поздравляет ее.

«У меня даже карточка его сохранилась, она уже желтенькая такая – я его с рождения вела, а сейчас ему уже больше 30 лет», – рассказала стоматолог.

Врач признается, что наблюдает в соцсетях, как растут и меняются ее маленькие пациенты – женятся, растят детей, с радостью отмечает, что от дефекта на их лицах не осталось и следа.

При своевременном обращении за помощью к медикам и соблюдении всех рекомендаций врачей дети с расщелиной нёба и губы очень быстро восстанавливаются и ничем не отличаются от сверстников Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Почему дети рождаются с «заячьей губой»?

По словам ортодонта, детей с «заячьей губой» становится все больше из-за плохой экологии.

«Когда я начинала работать, таких деток было меньше. Я думаю, что сейчас присоединилась экология. Большую роль играет наследственный фактор. Как правило, если в семье такое у кого-нибудь было, патология может передаться через поколение. Даже если, к примеру, у бабушки была неполная расщелина, то ребенок через поколение может родиться с двусторонней расщелиной», – заметила врач.

Развитие такой патологии, по словам доктора, возможно, если мама во время беременности пьет алкоголь, курит или принимает наркотики.

Лицо малыша формируется в первые два месяца беременности. И если женщина в это время пренебрегает своим здоровьем, риск развития «заячьей губы» или «волчьей пасти» велик. В зоне риска и те женщины, кто решается родить первого ребенка после 40 лет.

Однако, подчеркнула врач, при своевременном обращении за помощью к медикам и соблюдении всех рекомендаций врачей дети с расщелиной нёба и губы очень быстро восстанавливаются и ничем не отличаются от сверстников.