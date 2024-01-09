Мамы и жены военнослужащих из Альметьевска изготовили окопные свечи для передовой

Мамы и жены военнослужащих из Альметьевска изготовили окопные свечи для нужд фронта. Близкие бойцов решили собраться в последний день новогодних каникул на базе центра психологической поддержки молодежи «Нур».

«Нас было 20 человек. В основном это мамы и жены ребят, находящихся в зоне СВО, присутствовали также несколько жен погибших. Я предложила им собраться на базе „Нура“, чтобы вместе сварить окопные свечи и отправить ребятам. Закупили парафин, также некоторые неравнодушные люди привезли несколько пачек парафина, банки и картон», — рассказала «Татар-информу» жена погибшего бойца — координатор фонда «Защитники Отечества» Ольга Ильдукова.

Она же и выступила организатором мероприятия, проведя небольшой мастер-класс для присутствующих.

«Банки должны быть зачищены от этикеток, при желании можно убрать клей, так как при горении свечи может выделяться едкий дым. Края банки должны быть обработаны, чтобы не было риска порезаться», — пояснила Ильдукова.

По словам собеседницы агентства, слаженная работа за вкусным чаем и душевной беседой позволила за три часа изготовить 160 банок окопных свечей.

«Мамы и жены вложили частичку своей души и молитвы в каждую окопную свечу. Я уверена, что они будут согревать наших мужчин, приближая долгожданный день победы», — добавила Ольга Ильдукова.

Специальная военная операция проводится по решению Президента Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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