Мамы и дети из Татарстана приглашаются на международный фотоконкурс национальных костюмов

Стартовал прием заявок на международный фотоконкурс «Мама и дети в национальных костюмах». Стать участниками могут люди любых возрастов, также в фотосессии могут сняться папы, бабушки, дедушки и другие члены семьи, сообщают организаторы.

Основная цель мероприятия — демонстрация национального колорита народов, проживающих на территории России. Идея будет отражена через костюмы героев и талант фотохудожника.

Мероприятие организовано РОО «Интернациональный союз женщин». Подать заявку для участия в конкурсе можно до 25 августа текущего года. 15 сентября на официальном сайте мероприятия будут объявлены 200 финалистов и победителей.

«Лауреаты и победители конкурса приглашаются на церемонию открытия выставки. Победители награждаются кубками и дипломами», — отметили организаторы.

Подробнее о конкурсе и участии в нем можно прочитать на официальном сайте.