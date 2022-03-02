Мамы детей с Covid: «Страшно подумать, что бы было, если бы мы не приехали в ДРКБ»

Температура за сорок, поражение легких выше 60%, серьезный удар по другим органам и системам организма – несмотря на то что у большинства маленьких пациентов «омикрон» протекает легко, есть те, за жизнь и здоровье которых врачам приходится сражаться. Истории малышей «Татар-информу» рассказали врачи ДРКБ и мамы маленьких пациентов.

Несмотря на то что у большинства маленьких пациентов «омикрон» протекает легко, есть те, за жизнь и здоровье которых врачам приходится сражаться

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Мама умерла от Covid, у годовалого сына поражены 45% легких»

Маленький Максим крепко спал на койке, когда мы зашли в палату поговорить с его мамой.

Елизавета Ивойлова рассказала, что у годовалого сына температура поднялась до 40,6 градуса, они своим ходом доехали в ДРКБ. Здесь их сразу приняли, начали обследование.

«Мы уже знали, что это коронавирус. Мама умерла от ковида в январе», – рассказала она.

До того как трагедия пришла в ее семью, в коронавирус женщина не верила. Но тяжелая потеря заставила пересмотреть свое отношение к болезни.

Сейчас сильно болеет не только маленький Максим, коронавирус тяжело переносит беременная сестра Лизы.

«Состояние у сына и сестры одинаковое – сил двигаться почти нет, оба в основном лежат. У малыша в ДРКБ диагностировали 45-процентное поражение легких» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Женщина рассказала, что состояние у сына и сестры одинаковое – сил двигаться почти нет, оба в основном лежат. У малыша в ДРКБ диагностировали 45-процентное поражение легких.

«Нам сказали, что это много…» – с грустью сказала Елизавета.

В клинике мама с сыном пятый день. На второй день температуру сбили, малышу стало намного лучше. Все было хорошо, мама успокоилась, но вчера состояние ребенка резко ухудшилось – началась рвота, ночью вновь поднялась температура.

«Мы думали, что выпишемся, но вчера стало плохо», – сдерживая эмоции, сказала Елизавета.

Она благодарна медикам, что отговорили ее от поспешной выписки. Врачи объясняли, что состояние может ухудшиться и лучше остаться под наблюдением врачей.

«Хорошо было ребенку, я могла бы уйти домой. Но врачи – молодцы, они нас оставили. Они понимают больше, чем мы, видят, что начинается поражение. Симптомов не было, думали, все будет хорошо, а нет…» – сказала женщина.

Лиза уверена – вскоре ее сын поправится.

В ДРКБ сейчас лечатся от коронавирусной инфекции порядка 50 детей.

«Был всплеск в январе, когда показатели были больше – 120 пациентов. Сейчас мы видим плато, заболеваемость не уменьшается, остается такой же», – рассказал «Татар-информу» педиатр, детский пульмонолог ДРКБ Ильнур Закиров.

Сейчас медикам становится полегче, вспоминают, что работать в постоянном напряжении с большим количеством детей было безусловно трудно.

Сейчас медикам становится полегче, вспоминают, что работать в постоянном напряжении с большим количеством детей было безусловно трудно Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Это была колоссальная нагрузка. Докторам было тяжело. Они приходили в суточные смены и даже на вторые сутки, в шесть-семь часов вечера, продолжали оставаться в зонах – и в «красной», и в «чистой», дописывая истории болезни. Реально было тяжело в тот момент», – отметил врач.

60% поражения легких у девятимесячного малыша

Анна Плаксина с девятимесячной дочкой Машей в больнице лежат уже неделю, их направили на лечение в ДРКБ из Тетюш.

Малышке стало плохо, поднялась высокая температура, в местной поликлинике ребенка осмотрели, у девочки был небольшой кашель, ничего грозного не увидели, выписали лечение и отправили домой.

Но спустя трое суток температура не спала, на четвертый день встревоженная мама снова обратилась к участковому педиатру, сделали снимок грудной клетки. 9-месячной Маше поставили пневмонию под вопросом.

Когда женщина услышала, что у дочки коронавирусная инфекция, очень испугалась. Анна сама перенесла Covid, когда была на 35-й неделе беременности, и знает, как тяжело может протекать болезнь. Из-за коронавирусной инфекции Анне провели кесарево сечение, Маша родилась весом в 2,5 килограмма.

Анна Плаксина с девятимесячной дочкой Машей в больнице лежат уже неделю, их направили на лечение в ДРКБ из Тетюш Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Когда я узнала, что у детей, оказывается, тоже бывает коронавирус, что дети болеют, очень сильно начала переживать», – рассказала она.

Из районной больницы ребенка сразу направили в Детскую республиканскую клиническую больницу.

«Нас направили в ДРКБ, мы поступили сюда поздно вечером в тот же день», – рассказала Анна Плаксина.

Следующий день у ребенка держалась высокая температура, в клинике начали терапию антибиотиками и гормонами.

Врачи ДРКБ выяснили, что легкие крохи повреждены на 60%.

В больнице мама с малышкой уже неделю, сейчас девочке намного лучше, она очень активная. С большим интересом рассматривала и трогала защитные очки корреспондента, все норовила вырвать из рук корреспондента диктофон, завернутый в защитную пленку.

«Завтра, даст бог, нас домой выпишут», – поделилась надеждами женщина.

Дома маленькую Машу ждут два старших брата, папа и любящие бабушки. Анна и сама соскучилась по дому и близким.

«Я бы хотела сказать медикам огромное спасибо за лечение, они смотрят очень хорошо. Не просто назначили и ушли, а наблюдают за ребенком, за тем, как меняется его состояние» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Я бы хотела сказать медикам огромное спасибо за лечение, они смотрят очень хорошо. Не просто назначили и ушли, а наблюдают за ребенком, за тем, как меняется его состояние. Я хочу им пожелать большого здоровья, чтобы у них в семьях никто не болел, чтобы все были живы и здоровы», – заключила Анна.

«Если бы мы не приехали в больницу, последствия были бы другими…»

У двухлетнего Матвея болезнь тоже началась с высокой температуры. Мама Гульфия рассказала, что старший сын пришел из школы с температурой 38,2, в поликлинике экспресс-тест дал положительный результат на Covid-19. Но у мальчика температура продержалась всего день, никаких других симптомов не было.

«Все члены семьи постепенно через четыре-пять дней тоже стали заболевать, но мы в легкой степени все переболели. Для меня это было удивительно, когда мы спустя месяц приехали сюда и нам с младшим ребенком поставили ’’Covid-положительный’’ – и мне, и ему», – рассказала Гульфия.

У малыша была очень высокая температура 39,5–39,7. В поликлинике думали, что он заболел ангиной, начали лечение, но сбить высокую температуру никак не удавалось.

Сдали анализ крови, результаты были, мягко говоря, не очень хорошие. У мальчика сильно упал уровень тромбоцитов, была повышена СОЭ.

«Наш педиатр настояла на госпитализации. Мы очень рады, что сюда приехали. Здесь полностью проходим обследования, каждый день сдаем кровь», – отметила Гульфия.

«Наш педиатр настояла на госпитализации. Мы очень рады, что сюда приехали. Здесь полностью проходим обследования, каждый день сдаем кровь» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Мама рассказала, что их случай довольно тяжелый, ведь у мальчика уже долго не падает температура, опытные медики никак не могут найти очаг воспаления. Легкие у Матвея чистые, компьютерная томография показывает, что легкие чистые, однако болезнь протекает довольно тяжело.

Мальчика перевели на терапию иммуноглобулинами, его мама надеется, что эти лекарства помогут. К слову, температура у Матвея понемногу снижается.

«Сегодня он стал играть, до этого только лежал. Не очень хорошо себя чувствует», – отметила женщина.

Другим мамам Гульфия советует не тянуть с обращением к медикам и ни в коем случае не заниматься самолечением.

«Если бы мы не приехали в больницу, последствия могли бы быть совсем другими…» – констатировала женщина.

«Омикрон» не так прост…

Дети, заболевшие омикрон-штаммом коронавирусной инфекции, чаще всего страдают от расстройства кишечника, диареи, поражения голосовых связок, ларингита, лающего кашля.

«Привыкли говорить, что ’’омикрон’’ протекает гораздо легче. Но среди детей есть те, кто болеет на самом деле тяжело. Преобладающий штамм среди наших пациентов, вероятно, ’’омикрон’’, но есть и те, кто болеет более ранними штаммами», – отметил пульмонолог ДРКБ.

Ильнур Закиров: «Привыкли говорить, что ’’омикрон’’ протекает гораздо легче. Но среди детей есть те, кто болеет на самом деле тяжело» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Ильнур Закиров вспомнил случай, когда в ДРКБ поступила девочка в очень тяжелом состоянии на седьмые сутки болезни. Поражение легких было довольно большим, в первый день в больнице ее подключили к искусственной вентиляции легких. Ребенок выкарабкался, врачи очень рады были, выписывая маленького героя домой. Пульмонолог добавил, что этот случай можно считать настоящим чудом.

В зоне особого риска по тяжелому течению Covid-19 – дети с поражением центральной нервной системой, заболеваниями сердца и сосудов, лишним весом. Особенно внимательно врачи наблюдают за малышами до трех лет. К слову, пациентов в возрасте до года в Covid-отделении ДРКБ больше всего.

Были маленькие пациенты с Covid-19 и лейкозом одновременно

«Мы всегда говорим, что коронавирус у детей – это фоновое заболевание. Это важный момент, который все должны помнить. Особенно если ребенок из группы риска по тяжелому течению, у него все это протекает и разворачивается тяжело и обостряются свои заболевания», – отметил специалист.

В последнее время врачи ДРКБ начали наблюдать, как коронавирусная инфекция становится спусковым крючком для развития довольно тяжелых заболеваний, к которым ребенок был изначально предрасположен. К примеру, у двоих маленьких пациентов впервые выявили сахарный диабет, другие дети болели одновременно Covid-19 и герпетической инфекцией или мононуклеозом. Были юные пациенты, у которых одновременно диагностировали коронавирусную инфекцию и лейкоз.

Почему педиатры выступают за вакцинацию подростков?

«Если ваш ребенок из группы риска: имеет поражение центральной нервной системы, лишний вес, проблемы с сердечно-сосудистой системой, – вопрос вакцинации стоит обдумать» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Вакцинировать детей нужно. Если ваш ребенок из группы риска: имеет поражение центральной нервной системы, лишний вес, проблемы с сердечно-сосудистой системой, – вопрос вакцинации стоит обдумать. Второй аргумент в пользу вакцинации детей – «омикрон» может протекать легко, но нельзя забывать, что предыдущие штаммы никуда не делись. Если мы иммунную прослойку не создадим, пройдет время и опять накопятся люди, которые не переболели, не вакцинировались, и опять будет подъем заболеваемости», – объяснил пульмонолог.