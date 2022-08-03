Мамадышская мусороперегрузочная станция в августе пройдет проверку

Мамадышская мусороперегрузочная станция в Западной зоне готова к открытию и в августе пройдет проверку на соответствие проектной документации. Об этом сообщила гендиректор ООО «Гринта» Светлана Ярлыченко на заседании штаба Госкомитета РТ по тарифам.

«К 2025 году все полигоны, которые находятся в зоне обслуживания „Гринты“, исчерпают свой ресурс. Назрела необходимость в создании новой инфраструктуры обращения с отходами. В этом году регоператор запускает строительство четырех мусороперегрузочных станций в Мамадышском, Агрыском, Актанышском и Нурлатском районах», — сказала она.

Спикер пояснила, что мусороперегрузочная станция — это территория, куда заезжают мусоровозы, проходят процедуру взвешивания. Далее они пересыпают свои отходы в мультилифты, предварительно проходя процедуру измельчения крупногабаритных отходов. Далее автопоезд направляется на полигоны.

«Когда будет построен межмуниципальный комплекс обращения с отходами, отходы сначала будут проходить процедуру сортировки, а потом хвосты будут направляться на полигоны», — добавила Ярлыченко.

Что касается других мусороперегрузочных станций в Агрызе, Актаныше и Нурлате, то работы завершатся к ноябрю-декабрю этого года.