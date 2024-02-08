Мамадышским военным на передовую направят тепловизоры и печи

Фото: Светлана Ханова

Казанская компания АО «Радиоприбор» отправит мамадышским военнослужащим очередную партию гуманитарной помощи.

Эта передача необходимых предметов и вещей не первая в истории взаимоотношений мамадышской общественной организации «Ветераны ВДВ и войск спецназначения „Гвардия“» и казанского предприятия.

Фото: Светлана Ханова

Компания уже передавала военнослужащим гумпомощь на сумму более 4 млн рублей, последняя партия оценивается примерно в 1,2 млн рублей.

Груз, собранный столичным предприятием, включает в себя большой перечень предметов. Это тепловизоры, печи, термобелье, резиновые сапоги, балаклавы, медикаменты, хозяйственные товары, средства борьбы с грызунами, перчатки, продукты питания и многое другое.

Фото: Светлана Ханова

Гуманитарный конвой отправится из Мамадыша в зону спецоперации в феврале под руководством волонтера Фаниля Гиззатуллина.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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