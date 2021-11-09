Мамадышский музей разработает новый экскурсионный тур для туристов в 2022 году

Мамадышский краеведческий музей составляет план нового экскурсионного тура для гостей в 2022 году под названием «Вятский городок», который включит посещение обновленной набережной и городского пляжа, открывшегося этой осенью. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила директор Краеведческого музея Мамадыша Минзиля Садриева.

«Сейчас составляется план посещения туристами объектов в Мамадыше. Туристы в будущем круизном сезоне смогут посетить Кирменское городище и гастроэтнотур „Одна дорога — пять культур“. В этом году маршрут не был реализован из-за ковидных ограничений. Обновленный маршрут по городу носит название „Вятский городок“. Этот же тур входит в республиканскую программу „Тысяча и одно удовольствие“», — поделилась собеседница агентства.

В городе туристов готовы принять краеведческий музей, музей Фарида Яруллина, мемориальный музей-библиотека Шайхи Маннура, музей «Молодой гвардии». В экскурсию также входит обзор города, посещение комплекса Святой Чаши, мечети, церкви.

В 2021 году Мамадышский краеведческий музей впервые встретил теплоход-пансионат «Лебединое озеро». Он прибыл по Вятке в начале мая. Туристы пробыли в Мамадыше два дня. На его борту разместились 200 человек из самых разных уголков России. Среди них — жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, в основном семейные пары с детьми. Отправной точкой четырехпалубного судна стала Москва, далее теплоход прошел через Чебоксары, Казань, Мамадыш и Тетюши. Маршрут носит название «Гигант на Вятке», он входит в программу «Золотая коллекция круизов».

«К сожалению, второй теплоход „Михаил Кутузов“ не смог причалить из-за низкого уровня воды в Вятке. Трехпалубное судно также должно было прибыть впервые. Сейчас музей ведет переговоры по встрече еще одного судна из Перми», — поделилась Минзиля Садриева.