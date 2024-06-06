Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Мамадышский фермер подписал контракт и отправился на СВО
Патриотизм — причина, по которой он оказался в зоне СВО. Мамадышец с позывным Полосатый в свои 50 с лишним лет в прошлом году изъявил желание стать контрактником. На днях он вернулся в краткосрочный отпуск. Первым делом военнослужащий, конечно же, увиделся с семьей, но и не забыл выразить слова благодарности руководству района.
В прошлой жизни Полосатый — фермер, сегодня — военнослужащий. Он не побоялся кардинально поменять свою жизнь. В зону специальной военной операции он отправился летом прошлого года.
«Уехал в конце июля 2023 году, попал в Тоцк, там формировалась наша часть. И уже через 20 дней был в Луганске», — рассказал Полосатый.
10 июня он обратно отправится в зону СВО. Перед ним стоит миссия успеть за это время выполнить все запланированные дела. Одна из них: поблагодарить местную власть за оказанную помощь его семье и себе.
«У нас есть мамадышская традиция. Каждому солдату мы дарим комплект одежды и продуктовый набор. Ни один отпускник не остается без внимания», — отметил и.о руководителя исполкома Мамадышского района Вадим Никитин.
По словам бойца, им всегда привозят и гуманитарную помощь и оказывают моральную поддержку. На этот раз мужчина сам лично из рук руководства района получил обмундирование и набор солдата. Здесь есть и предметы личной гигиены, и продукты питания, и одежда. Последнему мужчина рад особенно.
Стоит отметить, что такой комплект получает каждый солдат, вернувшийся в отпуск. Комплекты предоставляются в зависимости от времени года. Если летом это куртки с брюками, то осенью и зимой к ним добавляются термобелье и теплые ботинки.
Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до одного миллиона рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее – по телефону 8 (800) 222-59-00.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Гулины Гильмуллиной.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»