Мамадышский фермер подписал контракт и отправился на СВО

Фото предоставлено Николаем Михайловым

Патриотизм — причина, по которой он оказался в зоне СВО. Мамадышец с позывным Полосатый в свои 50 с лишним лет в прошлом году изъявил желание стать контрактником. На днях он вернулся в краткосрочный отпуск. Первым делом военнослужащий, конечно же, увиделся с семьей, но и не забыл выразить слова благодарности руководству района.

В прошлой жизни Полосатый — фермер, сегодня — военнослужащий. Он не побоялся кардинально поменять свою жизнь. В зону специальной военной операции он отправился летом прошлого года.

«Уехал в конце июля 2023 году, попал в Тоцк, там формировалась наша часть. И уже через 20 дней был в Луганске», — рассказал Полосатый.

Фото предоставлено Николаем Михайловым

10 июня он обратно отправится в зону СВО. Перед ним стоит миссия успеть за это время выполнить все запланированные дела. Одна из них: поблагодарить местную власть за оказанную помощь его семье и себе.

«У нас есть мамадышская традиция. Каждому солдату мы дарим комплект одежды и продуктовый набор. Ни один отпускник не остается без внимания», — отметил и.о руководителя исполкома Мамадышского района Вадим Никитин.

По словам бойца, им всегда привозят и гуманитарную помощь и оказывают моральную поддержку. На этот раз мужчина сам лично из рук руководства района получил обмундирование и набор солдата. Здесь есть и предметы личной гигиены, и продукты питания, и одежда. Последнему мужчина рад особенно.

Стоит отметить, что такой комплект получает каждый солдат, вернувшийся в отпуск. Комплекты предоставляются в зависимости от времени года. Если летом это куртки с брюками, то осенью и зимой к ним добавляются термобелье и теплые ботинки.

Фото предоставлено Николаем Михайловым

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до одного миллиона рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее – по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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