Мамадышские сыроделы станут героями программы «Наше всё» на Первом канале

Фото: © Владимир Васильев/«Татар-информ»

Весной на Первом канале планируется выход программы «Наше всё», одним из героев которой станет сыродельный завод Мамадыша — ООО «Азбука сыра». Об этом передает пресс-служба Минэкономики РТ.

Право стать героем выпуска татарстанское предприятие получило, завоевав в 2023 году победу на конкурсе растущих российских брендов «Знай наших».

Всего в этом году на премию заявились 2 212 соискателей, что стало рекордным числом по стране. В их числе производители продуктов питания, мебели, украшений, одежды, предметов интерьера, а также разработчики IT-решений. При этом в сравнении с прошлым годом число заявок выросло на порядок — в 2023-м от республики их поступило всего 148.

Победителей определяют в пяти направлениях — «Продукты и питание», «Потребительские товары», «Креатив», «ИТ», «Высокие технологии», а также в двух спецноминациях — «Инклюзия» и «Самая смелая идея».

Победителей торжественно наградят в Москве 29 февраля. Лучших ждет оплаченная рекламная кампания и бесплатное продвижение на маркетплейсах.

О необходимости рекламной и информационной поддержки российских производителей во время прямой линии отметил Президент России Владимир Путин. «Присутствие российских брендов на внутреннем рынке выросло до 31%. Нужно способствовать продвижению региональных брендов. В каждом регионе должна появиться своя программа по поддержке малых и средних предпринимателей», — подчеркнул тогда глава государства.

Конкурс «Знай наших» проводится в целях достижения целей национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».