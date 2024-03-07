Мамадышские сельчане поддерживают семью, из которой на СВО ушли три брата

Фото: Ландыш Бабаниязова

Жители села Верхние Суни одни из первых в Мамадышском районе Татарстана начали готовить гуманитарную помощь бойцам на СВО. Все началось с акции «Мамины пироги», когда мобилизованные солдаты еще не успели покинуть территорию республики, обучаясь на полигонах. Тогда сельчане приготовили 100 пирогов. На данный момент активисты заняты изготовлением окопных свеч, чак-чаков и домашней лапши.

Сегодня из села в зоне СВО служат пять ребят, есть даже семья, из которой сразу три брата ушли защищать Родину. Во время телефонных разговоров односельчане интересуются у солдат о том, какие вещи им необходимы, после чего и формируются дальнейшие планы у местных волонтеров.

Гульсира Муллахметова отвечает за чертежи. Она измеряет размер железной банки и делает метки на картонке. Сами свечи делают из жестяных банок и картона. Самую сложную часть — заливку растопленным парафином выполняют в районном центре. Потом готовый продукт отправляется солдатам.

Фото: Ландыш Бабаниязова

«Окопная свеча незаменимая для бойцов вещь — занимает мало места, долго горит и после использования несколько часов остается теплой. С ее помощью можно даже подогреть еду. Поэтому, пока жители села остановили работу по другим направлениям и занимаются только свечами», — рассказала директор дома культуры Гульсина Гарипова.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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