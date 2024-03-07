Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Мамадышские сельчане поддерживают семью, из которой на СВО ушли три брата
Жители села Верхние Суни одни из первых в Мамадышском районе Татарстана начали готовить гуманитарную помощь бойцам на СВО. Все началось с акции «Мамины пироги», когда мобилизованные солдаты еще не успели покинуть территорию республики, обучаясь на полигонах. Тогда сельчане приготовили 100 пирогов. На данный момент активисты заняты изготовлением окопных свеч, чак-чаков и домашней лапши.
Сегодня из села в зоне СВО служат пять ребят, есть даже семья, из которой сразу три брата ушли защищать Родину. Во время телефонных разговоров односельчане интересуются у солдат о том, какие вещи им необходимы, после чего и формируются дальнейшие планы у местных волонтеров.
Гульсира Муллахметова отвечает за чертежи. Она измеряет размер железной банки и делает метки на картонке. Сами свечи делают из жестяных банок и картона. Самую сложную часть — заливку растопленным парафином выполняют в районном центре. Потом готовый продукт отправляется солдатам.
«Окопная свеча незаменимая для бойцов вещь — занимает мало места, долго горит и после использования несколько часов остается теплой. С ее помощью можно даже подогреть еду. Поэтому, пока жители села остановили работу по другим направлениям и занимаются только свечами», — рассказала директор дома культуры Гульсина Гарипова.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Ландыш Бабаниязовой.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»