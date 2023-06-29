Мамадышец, доставляя гуманитарный груз, случайно встретил одноклассника в зоне СВО

Руководитель национально-культурной автономии удмуртов Мамадышского района Татарстана Сергей Никитин на своей странице во «ВКонтакте» поделился, как случайно встретил своего одноклассника в зоне специальной военной операции.

Никитин доставлял гуманитарный груз, собранный при поддержке главы муниципального образования Анатолия Иванова и отца Олега из храма преподобной Ксении Римляныни.

«Проехать от Сватово до Донецка с гуманитарной помощью и найти и своего друга детства, одноклассника» — восклицает он.

Одноклассник Сергея Никитина Ильфар Мутыгуллин ушел добровольцем защищать Родину. Недавно у него родился третий ребенок.

«Настоящий воин, который предан нашей Родине, бьет врагов на передовой под Донецком. Давайте пожелаем, чтобы все наши бойцы пришли к своим детям, женам, матерям с победой, живыми!» — написал он.

По информации газеты «Нократ», два друга с 1-го по 11-й класс сидели за одной партой, затем, после окончания школы вместе работали на комбайне. С тех пор они почти не встречались. Судьба их развела в разные стороны: Сергей Никитин поступил в педагогический вуз, а Ильфар переехал в Лаишевский район. И вот спустя два десятилетия одноклассники впервые увиделись. «Это было настоящее чудо! После этого я еще раз поехал с гуманитарным грузом, еще раз отыскал Ильфара, теперь мы постоянно на связи», — рассказал Сергей Никитин.

«Сергей Николаевич! Огромная благодарность Вам от нашей семьи за бесценную поддержку и за моральную помощь! Всех благ желаем Вам и Вашей семье», — ответила супруга Ильфара Мутыгуллина Эльвира.

Сергей Никитин регулярно сопровождает грузы в зону спецоперации. В прошлом году национально-культурная автономия удмуртов Татарстана присоединилась к сбору гуманитарной помощи жителям Донбаса, а после мобилизованным ребятам из Удмуртии, и также приняла участие в различных акциях Дома Дружбы народов Татарстана по поддержке военнослужащих. В этом году автономия также активно продолжает свою помощь военнослужащим — защитникам России.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что волонтер из Мамадыша собрал и доставил в зону СВО гуманитарный груз на 300 тыс. рублей.