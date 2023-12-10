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Мамадышцы отправят бойцам СВО новогодний гуманитарный груз с мандаринами
12 декабря из Мамадышского района РТ в зону спецоперации отправят гуманитарный груз, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.
Чтобы создать у военнослужащих праздничное настроение, мамадышцы упакуют для них несколько ящиков с мандаринами — неизменным атрибутом Нового года.
Помимо фруктов, бойцов ждут и другие угощения, в том числе тушенка-халяль и персональные посылки от родственников, друзей и коллег.
Также бойцам будут отправлены автомобильные аккумуляторы, сварочные аппараты. Общий вес отправки составит 5 тонн. Гуманитарная помощь собрана силами муниципалитета и неравнодушных граждан района.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото: пресс-служба Мамадышского района.
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