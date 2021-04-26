Мамадышцы обсудили с главой района перспективы промплощадки «Вятка» и соципотечное жилье

Сегодня глава Мамадышского района Анатолий Иванов встретился с жителями муниципалитета и обсудил с ними их обращения. Мероприятие состоялось в рамках выездной работы оперативного центра «Единой России» – такая инициатива со стороны партии запущена впервые.

Первым свой вопрос задал местный предприниматель Рафкат Сафин, который планирует открыть в этом году новое производство.

«У меня один вопрос по промышленному парку „Вятка“. Мы инвестировали в один проект, сейчас нам не хватает мощности. В конце мая уже запускаем», — поделился планами предприниматель.

Анатолий Иванов отметил, что проблема с электроэнергией на промплощадке действительно существует. Руководство района уже обратилось к Президенту РТ Рустаму Минниханову, и на вопрос был получен положительный ответ. Из бюджета республики на развитие промпарка будет выделено 5,5 млн рублей. Из местного бюджета на этой неделе дополнительно будет перечислено 600 тыс. рублей для временного устранения проблем с электроэнергией.

«Ваш вопрос мы решим обязательно. Промплощадка развивается. Сейчас мы наладили производство комплектующих для „КАМАЗа“, еще одно новое производство запускаем», — сказал глава района.

Участниками встречи стали разные категории граждан. Семьи интересовали жилищная сфера, а пенсионеры рассказали Иванову о намерении расширить перечень услуг реабилитационного центра «Забота».

Кроме того, жительницу Мамадыша Татьяну Карапаеву заинтересовал вопрос материальной поддержки. Женщина рассказала, что является инвалидом второй группы, живет одна. В 2001 году она попала в аварию, и с тех пор начались проблемы со здоровьем. Большая часть пенсии по инвалидности уходит на лекарства, однако ей требуются дополнительные медицинские исследования, которые не проводятся бесплатно.

Анатолий Иванов ответил, что ежемесячно в районе выделяется материальная помощь в размере от 30 до 40 тыс. рублей. Обратившейся необходимо написать заявление, исполком города рассмотрит его в течение месяца и примет решение о поддержке.

Еще один вопрос коснулся строительства многоквартирных домов по программе «Социальная ипотека». Молодого человека интересовали сроки строительства МКД и будет ли у него возможность получить квартиру, если он стоит на учете по программе соципотеки.

Иванов отметил, что в городе и районе строится очень много жилья. На сегодняшний день возведено 60 многоэтажных домов, сломано 200 бараков. План строительства домов зависит от того, сколько участников программы стоит на учете. Также внимание уделяется многодетным семьям, детям-сиротам, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

«Строительство нового многоквартирного дома по улице Ленина начнется во II квартале этого года. Сдача дома запланирована на следующий год. Если вы стоите на учете, то есть полная надежда на то, что получите квартиру», — заметил глава района..

Оперативный центр по работе с обращениями граждан — это новая часть системы постоянной обратной связи с жителями Татарстана, созданной «Единой Россией» в регионе.

«Это очень важная работа. В год лично я принимаю около 250 человек. 90% обращений находят решение. Сейчас мы пробуем новый формат взаимодействия. Открытый прием граждан позволит удовлетворить потребности не одного человека, а сразу группы — тех, у кого схожие вопросы и проблемы», — отметил глава муниципалитета.

Фотографии предоставлены газетой «Нократ-Вятка».