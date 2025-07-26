Мамадыш примет Чемпионат Татарстана по моторалли с 7 по 10 августа

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С 7 по 10 августа в Мамадыше состоится Чемпионат Республики Татарстан по моторалли, где к участию приглашаются экипажи на мотовездеходах (SSV).

Баха «Сила Камы» состоит из трех этапов. В первый день участники после административного и технического контроля проедут пролог (около 20 км). После этого два дня подряд, в субботу и воскресенье, гонщиков ожидает по два спецучастка суммарной протяженностью около 170 км с зоной сервиса и заправки между прохождением СУ. Всего дистанция спецучастков в маршрутном листе составит около 360 км.

Проведение Чемпионата РТ поддерживает Федерация мотоциклетного спорта Республики Татарстан и органы власти Мамадышского района.

Напомним, что в минувшем году Мамадыш принимал фестиваль техники и спорта, который также назывался «Сила Камы».