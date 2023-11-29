Мамадыш потратит почти 35 млн рублей на содержание и благоустройство улиц в 2024 году

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Содержание и благоустройство улиц Мамадыша в 2024 году обойдутся в 34,97 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Заказчиком работ выступает исполком муниципалитета.

Согласно техническому заданию, исполнитель должен будет проводить ручную и механизированную уборку проезжей части улиц, площадей, парков и скверов, тротуаров, остановок и дорожных знаков от снега, сгребать и вывозить снег на площадки временного складирования, обрабатывать дороги противогололедными материалами, проводить благоустройство и озеленение, в том числе осуществлять посадку деревьев и кустарников и ухаживать за ними.

Для проведения этих работ организация должна иметь парк спецтехники, квалифицированных сотрудников и диспетчерскую службу.

В документах подчеркивается, что при снегопадах уборка должна проводиться круглосуточно, при сильных осадках и плане «буран» территории должны очищаться в течение часа.

За следующий год, согласно ассортиментному перечню, в городе будет посажено 90 деревьев, 890 кустарников, 30 тыс. цветов.