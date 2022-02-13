Мамадыш получил новую снегоуборочную технику за 12 млн рублей

Снегоуборочную технику стоимостью 12 миллионов рублей получил Мамадыш. Новая спецтехника уже задействована на улицах в борьбе со снежным коллапсом, накрывшим район.

Директор ООО «МамадышЖКУ» Раис Гатиятуллин рассказал «Нократу», что в конце декабря 2021 года город получил новый погрузчик «Амкадор», а буквально вчера ночью привезли грейдер и комбинированную дорожную машину.

«Техника очень нам нужна была, потому что в этом году у нас снега много, поэтому новые машины облегчат нам работу», — отметил Раис Гатиятуллин.

Грейдер по мощности намного превосходит уже имеющиеся машины. По словам машиниста Николая Семенова, новая техника отличается комфортабельностью, маневренностью и способностью расчищать большие площади.

С помощью универсальной КДМ летом можно поливать растения, а зимой раскидывать песчано-соляную смесь и убирать снег. Всего в организации ООО «МамадышЖКУ» насчитывается 13 единиц техники.

Организация обслуживает 200 улиц города и 120 километров автодорог. В связи со снегопадами коммунальщики вынуждены работать по 12 часов в сутки. Однако, по словам Гатиятуллина, имеющиеся машины не успевают расчищать снег на улицах города. Проблема заключается и в нехватке кадров — городу требуются машинисты автогрейдера.