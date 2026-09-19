Мама знает: Овечкин готов к новому сезону НХЛ — но подготовка была «иной»

Фото: Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» ​

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина рассказала, как ее сын Александр Овечкин готовится к новому сезону в НХЛ.

«Он уже вовсю тренируется с командой, у него все нормально. Настрой у него прекрасный — хочет играть хорошо, он много готовился. Он всегда хорошо готовился к сезону, но сейчас это немного иначе надо было делать. Он все знает и понимает. Чувствует себя хорошо», — приводит слова Татьяны Овечкиной ТАСС.

Минувшим летом россиянин подписал однолетнее соглашение с «Вашингтон Кэпиталз».

Александр возглавляет список лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ — на его счету 929 заброшенных шайб. С учетом плей-офф — 1006 голов.

Единственный на данный момент Кубок Стэнли Овечкин завоевал с клубом в 2018 году.