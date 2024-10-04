«Мама волнуется, папа гордится»: как ДОСААФ обучает контрактников перед отправкой на СВО

Сергей Старостин: «ДОСААФ республики организовало и проводит курсы для подготовки контрактников по основным направлениям»

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Когда они приезжают туда, то уже понимают, с чего начинается Родина»

Сегодня в Казани началась подготовка девятого потока подписавших контракт с Министерством обороны РФ. ДОСААФ Татарстана организовал пятидневные курсы, по окончании которых бойцы получают необходимые знания по трем основным дисциплинам.

«ДОСААФ республики организовало и проводит курсы для подготовки контрактников по основным направлениям. Это тактическая медицина, стрелковая подготовка и БПЛА. В течение пяти дней мы проводим подготовку, они проживают на одной из наших баз, по окончании получают свидетельство и направляются в войска», – рассказал председатель правления ДОСААФ Республики Татарстан Сергей Старостин.

Сегодня контрактники прошли стрелковую подготовку в новом оборудованном тире на базе ДОСААФа. Под четким надзором опытных инструкторов каждый из контрактников стрелял из автомата.

Опытные и не очень – совершенно разные мужчины, объединенные идеей патриотизма, начали сегодня свой путь в качестве воинов.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Помогали им в этом опытные инструкторы от ДОСААФ РТ. Каждый из них – опытный боец, в прошлом участник СВО, а сегодня наставник и учитель.

«Сначала идет подготовка с оружием. После – то, чему мы учились на практике, на СВО. Все, что поможет выжить им самим и их напарникам. Самое сложное не научиться, а почувствовать. Но они выходят отсюда слаженные, обученные. Когда они приезжают туда, то уже понимают, с чего начинается Родина», – рассказал инструктор с позывным Рафа.

На первом занятии кто-то, как губка, впитывал новую информацию, поскольку все услышанное было для него в новинку, другие привычно повторяли все за инструктором, не реагируя на громкие звуки выстрелов, чувствовалось, что они имеют опыт в обращении с оружием.

«Отличный инструктаж, только громко», – с улыбкой поделился впечатлениями контрактник Артур Бадртдинов.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Для меня важно, чтобы был мир, чтобы моя семья была в безопасности»

Артур – один из самых молодых курсантов, эмоциональный и улыбчивый. По образованию повар-кондитер, работал по специальности, пока не решил пойти по стопам отца.

Его отец также боец-контрактник, на СВО с первых дней. Он горд сыном, сейчас они строят планы о совместной службе.

«Мама беспокоится, отец гордится, надеюсь, что буду служить вместе с ним. В армии не служил, сегодня впервые взял в руки винтовку. Для меня важно, чтобы в мире был мир, чтобы моя семья была в безопасности. Хотелось бы повысить боевой опыт и, конечно, вернуться домой живым», – рассказал Артур Бадртдинов.

Рядом стоит суровый опытный боец-спецназовец. Он впервые отправляется на СВО, планирует служить по специальности – штурмовик.

«У меня свои причины идти на СВО, это личное. Там я планирую оставаться до победного конца. Служил в 17-м отряде спецназа в Минеральных Водах. У меня есть специальность, планирую служить по ней. С ребятами пока толком не успели познакомиться, но по приезде в учебку планирую помогать, поддерживать», – рассказал контрактник с позывным Татарбай.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«12 часов тренировок в день»

После учебных стрельбищ будущих бойцов проводили до склада, где снарядили всем необходимым. Увесистый комплект вещей достался каждому. Первым получил вещи молодой контрактник Артур.

Бойцов было немало, вещи достались каждому. После чего ребята погрузились в автобусы и покинули современный центр ДОСААФ. Они направились на учебные полигоны, где будут проходить другие занятия курсов.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Их ждут изнуряющие тренировки по 12 часов в день и железная дисциплина. Каждому из контрактников напомнили: теперь они бойцы Вооруженных Сил РФ, а это – гордость и ответственность.