Мама участника СВО о голосовании: «Мы должны жить в сильной стране»
Фото: пресс-служба Елабужского района РТ
На избирательном участке в селе Большое Елово Елабужского района свой голос отдала Светлана Перминова – мама погибшего участника специальной военной операции Максима Перминова.
«Мы должны жить в сильной стране», – отметила Светлана Евгеньевна.
В Татарстане продолжаются выборы. Избирательные участки открылись в 8 утра и будут работать до 8 вечера.
Помимо выборов депутатов Государственной Думы России, с 18 по 20 сентября также пройдут дополнительные выборы депутата Государственного Совета Татарстана и довыборы депутатов представительных органов МСУ.