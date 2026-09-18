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Общество 18 сентября 2026 15:37

Мама участника СВО о голосовании: «Мы должны жить в сильной стране»

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Мама участника СВО о голосовании: «Мы должны жить в сильной стране»
Фото: пресс-служба Елабужского района РТ

На избирательном участке в селе Большое Елово Елабужского района свой голос отдала Светлана Перминова – мама погибшего участника специальной военной операции Максима Перминова.

«Мы должны жить в сильной стране», – отметила Светлана Евгеньевна.

В Татарстане продолжаются выборы. Избирательные участки открылись в 8 утра и будут работать до 8 вечера.

Помимо выборов депутатов Государственной Думы России, с 18 по 20 сентября также пройдут дополнительные выборы депутата Государственного Совета Татарстана и довыборы депутатов представительных органов МСУ.

#Выборы-2026
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